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Почти 69 млрд грн таможенных платежей: какие товары обеспечили майские поступления в бюджет

таможня
Таможня увеличила майские поступления до 68,9 млрд грн / Depositphotos

В мае 2026 года таможня перечислила в государственный бюджет 68,9 млрд грн таможенных платежей. Этот показатель зафиксировал рост доходов по сравнению с маем 2025 на 13,3 млрд грн, что составляет прирост в 24%. Главными источниками наполнения казны стали импортные и легковые автомобили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Экономические показатели

Сравнительный анализ главных экономических маркеров в сфере импорта за май текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует следующие изменения:

  • физические объемы импортируемых товаров по весу уменьшились на 3,2%;
  • стоимостные объемы импорта в валюте США выросли на 18,5%;
  • налоговая нагрузка на каждый $1/кг ввозимых товаров увеличилась на 24,8%.

Товары, которые обеспечили наибольшие поступления

Основная финансовая нагрузка по наполнению государственного бюджета пришлась на ограниченный список импортных товаров.

В список главных бюджетоформирующих категорий в мае вошли:

  • нефтепродукты - 20,6 млрд грн;
  • легковые автомобили – 6 млрд грн;
  • газ природный и газы нефтяные - 1,7 млрд грн;
  • электрические телефонные аппараты - 1,1 млрд грн;
  • моторные транспортные средства - 966 млн грн;
  • электроэнергия - 913 млн грн;
  • машины для автоматической обработки информации - 731 млн грн;
  • части и устройства транспортных средств - 690 млн грн;
  • тракторы - 630 млн грн;
  • инсектициды и гербициды - 622 млн грн.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.

Автор:
Татьяна Ковальчук