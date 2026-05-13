В апреле таможенные поступления в бюджет выросли почти на 40%

В апреле 2026 года в государственный бюджет Украины поступило 73,9 млрд. грн. таможенных платежей, что на 20,7 млрд. грн. или 38,9% больше, чем в апреле 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможенной службы.

Рост поступлений связан с положительной динамикой налогооблагаемого импорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта в весовом исчислении увеличились на 20,5%, в стоимостном измерении в долларах США — на 24,1%, а налоговая нагрузка на килограмм товаров выросла на 2,2%.

Основными товарами, которые сформировали поступления в бюджет, стали нефтепродукты – 18,9 млрд грн, легковые автомобили – 5,3 млрд грн, природный газ и нефтяные газы – 2 млрд грн, электроэнергия – 1,9 млрд грн.

Также значительные объемы таможенных платежей обеспечили:

  • инсектициды и гербициды - 1,1 млрд грн,
  • удобрения - 1,1 млрд грн,
  • электронные аппараты связи - 1 млрд грн,
  • продукция с содержанием табака и никотина - 1 млрд грн,
  • каменный уголь и антрацит - 968 млн грн,
  • моторные транспортные средства - 932 млн грн.

В итоге, апрельские таможенные поступления отражают рост импортной активности и увеличение налоговой базы на фоне повышения стоимости и объемов ввозимых товаров.

По итогам первого квартала в бюджет поступило 199,2 млрд грн таможенных платежей. Это на 30,3% или на 46,35 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные таможенных органов.

Татьяна Гойденко