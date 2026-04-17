Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Митні надходження до бюджету зросли до 199 млрд грн: 80% надходжень формують великі компанії

Митниця
До державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2026 року надійшло 199,2 млрд грн митних платежів. Це на 30,3%, або на 46,35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, свідчать дані митних органів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Зростання надходжень відбулося на тлі зменшення кількості платників. За три місяці податки сплатили 39,3 тис. суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності проти 46,7 тис. роком раніше. Водночас обсяг надходжень суттєво збільшився, що свідчить про концентрацію імпортних операцій у більших гравців ринку.

Основну частку митних платежів сформували великі компанії. Лише 1,3 тис. платників, або 5,8% від загальної кількості зареєстрованих суб’єктів ЗЕД, забезпечили 79,2% усіх надходжень до бюджету.

Малий і середній бізнес також залишається активним учасником зовнішньої торгівлі. Майже 12,9 тис. компаній сплатили до 1 млн грн кожна, сформувавши близько 4 млрд грн надходжень. Ще 7,7 тис. підприємств забезпечили платежі в діапазоні від 1 до 20 млн грн.

У структурі надходжень простежується зростання ролі великих імпортерів, які визначають основний обсяг митних платежів, тоді як малий і середній бізнес формує широку базу учасників зовнішньої торгівлі.

Загалом динаміка свідчить про збереження активності бізнесу у сфері зовнішньої торгівлі та зростання бюджетного ефекту від імпортних операцій навіть за умов скорочення кількості платників.

Попри те, що основний приріст митних надходжень забезпечили великі компанії, малий і середній бізнес зберігає широку присутність у зовнішній торгівлі, але формує незначну частку доходів бюджету.

Також нагадаємо,  за перші два місяці 2026 року товарообіг України досяг $21,3 млрд. Імпорт склав $14,8 млрд, а експорт - $6,5 млрд. Основні постачальники: Китай, Польща та Туреччина. 

Автор:
Тетяна Гойденко