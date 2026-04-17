Митні надходження до бюджету зросли до 199 млрд грн: 80% надходжень формують великі компанії

До державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2026 року надійшло 199,2 млрд грн митних платежів. Це на 30,3%, або на 46,35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, свідчать дані митних органів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Зростання надходжень відбулося на тлі зменшення кількості платників. За три місяці податки сплатили 39,3 тис. суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності проти 46,7 тис. роком раніше. Водночас обсяг надходжень суттєво збільшився, що свідчить про концентрацію імпортних операцій у більших гравців ринку.

Основну частку митних платежів сформували великі компанії. Лише 1,3 тис. платників, або 5,8% від загальної кількості зареєстрованих суб’єктів ЗЕД, забезпечили 79,2% усіх надходжень до бюджету.

Малий і середній бізнес також залишається активним учасником зовнішньої торгівлі. Майже 12,9 тис. компаній сплатили до 1 млн грн кожна, сформувавши близько 4 млрд грн надходжень. Ще 7,7 тис. підприємств забезпечили платежі в діапазоні від 1 до 20 млн грн.

У структурі надходжень простежується зростання ролі великих імпортерів, які визначають основний обсяг митних платежів, тоді як малий і середній бізнес формує широку базу учасників зовнішньої торгівлі.

Загалом динаміка свідчить про збереження активності бізнесу у сфері зовнішньої торгівлі та зростання бюджетного ефекту від імпортних операцій навіть за умов скорочення кількості платників.

Попри те, що основний приріст митних надходжень забезпечили великі компанії, малий і середній бізнес зберігає широку присутність у зовнішній торгівлі, але формує незначну частку доходів бюджету.

Також нагадаємо, за перші два місяці 2026 року товарообіг України досяг $21,3 млрд. Імпорт склав $14,8 млрд, а експорт - $6,5 млрд. Основні постачальники: Китай, Польща та Туреччина.