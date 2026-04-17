Boeing наймає до 140 нових працівників щотижня для збільшення виробництва та заміни пенсіонерів

Компанія Boeing демонструє найвищі темпи найму персоналу з 2024 року. Щотижня на заводи виробника приходить від 100 до 140 нових робітників. Це пов’язано з необхідністю замінити працівників пенсійного віку та збільшити штат для підтримки нових моделей літаків.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

На сьогодні кількість членів профспілки на Тихоокеанському Північному Заході перевищила 34 000 осіб. За словами Джона Голдена, віце-президента Міжнародної асоціації машиністів та аерокосмічних працівників (IAM), штат продовжує зростати. "Ми бачимо значний інтерес, оскільки наймаємо працівників у П’юджет-Саунд та по всьому підприємству для підтримки збільшення наших виробничих темпів", – повідомили у Boeing.

Зростання штату зумовлене потребою укомплектувати четверту виробничу лінію в районі Сіетла (Північна лінія). Там збиратимуть модель 737 MAX. Також ресурси спрямовані на підтримку виробництва літака 777X та розвиток супутникової платформи.

У 2026 році Boeing планує поставити 26 супутників, що значно перевищує показник 2025 року (4 одиниці). Наймання стосується не лише складальних ліній, а й логістики, складів, виготовлення інструментів та транспорту. "Це будуть, знаєте, ті, хто має привезти деталі, логістику та складські приміщення. Це буде інструменти, це буде, знаєте, транспорт", – підкреслив Голден.

У штаті Вашингтон кількість робочих місць в аерокосмічній сфері зросла з 79 000 у серпні минулого року до 81 800 у лютому поточного року. Інші гравці ринку також розширюються. Постачальник Honeywell Aerospace планує додати понад 1200 позицій у сфері машинобудування та виробництва.

Галузь продовжує боротися з дефіцитом кваліфікованих кадрів, що виник після пандемії. Лише 75% ліцензованих механіків закінчують спеціалізовані школи. Через це Boeing розширює програму стажування понад ліміт у 125 учнів, встановлений контрактом 2024 року. Програма включає навчання специфічним навичкам, зокрема ремонту композитних матеріалів.

Літакобудування в Україні

Україна належить до небагатьох країн світу, які володіють повним циклом створення авіаційної техніки. Цей цикл включає наукові дослідження, проєктування, випробування, серійне виробництво та експлуатаційне супроводження літаків.

Головним центром проєктування є Державне підприємство "Антонов" (Київ). Підприємство розробило понад 100 типів літаків. Серед найвідоміших моделей: Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрія", Ан-148, Ан-158, Ан-178. Останній є середнім транспортним літаком, що призначений для перевезення вантажів, евакуації поранених та десантування підрозділів.

До складу авіабудівного кластеру також входить Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (випуск літаків Ан-74 та Ан-140),.

З початку повномасштабної війни галузь переживає складний етап. Наразі виробництво трансформується у бік розвитку безпілотних авіаційних систем (БАС).

Раніше компанія Boeing повідомила постачальникам про можливість збільшення виробництва 737 Max до 42 літаків на місяць вже в жовтні. Компанія також готується до двох подальших підвищень темпів виробництва: одне очікується у квітні, а інше — наприкінці 2026 року. Сукупно ці зміни можуть потенційно довести щомісячний випуск 737 Max до 53 літаків до кінця наступного року.