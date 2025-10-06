Boeing готується збільшити виробництво 737 Max до 42 літаків на місяць - Bloomberg

Компанія Boeing повідомила постачальникам про можливість збільшення виробництва 737 Max до 42 літаків на місяць вже в жовтні

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними Bloomberg, Boeing також готується до двох подальших підвищень темпів виробництва: одне очікується у квітні, а інше — наприкінці 2026 року. Сукупно ці зміни можуть потенційно довести щомісячний випуск 737 Max до 53 літаків до кінця наступного року.

Минулого року щомісячний показник Boeing був обмежений до 38 літаків після серйозного інциденту, який спричинив повну зміну вищого керівництва.

Інвестори розглядають заплановане підвищення як важливий сигнал того, що керівництво прагне відновити контроль над заводськими процесами та повернути довіру FAA, втрачену після років виробничих проблем, на тлі того, як конкурент Airbus SE продовжує нарощувати продажі.

Попри внутрішнє планування, що має допомогти постачальникам розподілити ресурси, джерела застерігають: ці плани не є остаточними. Для повернення виробництва 737 до докризового рівня Boeing має переконати FAA, що її заводи в районі Сіетла та сотні постачальників можуть підтримувати високі темпи, зберігаючи при цьому якість.

Як зазначається, прискорення темпів виробництва є критично важливим для Boeing, оскільки це дозволить компанії погасити борги, покращити фінансові показники та конкурувати з Airbus.

Керівництво компанії прогнозує, що грошовий потік почне зростати саме зі збільшенням виробництва 737. Інвестори уважно стежитимуть за цими показниками, коли компанія опублікує звіт про прибутки за третій квартал пізніше цього місяця.

Планується підтримувати темп у 42 літаки на місяць протягом приблизно шести місяців, поки Boeing не переконається, що її механіки та постачальники готові до наступного кроку, перш ніж звертатися до FAA щодо подальшого підвищення.

Нагадаємо, у червні акції американської авіабудівної компанії Boeing знизилися на 8% на передринкових торгах у США після катастрофи літака AirIndia, що розбився невдовзі після зльоту з міста Ахмедабад на заході Індії. На борту перебувало 242 людини.