Акції Boeing обвалилися на 8% після катастрофи літака Air India

12 червня, акції американської авіабудівної компанії Boeing знизилися на 8% на передринкових торгах у США після катастрофи літака Air India, що розбився невдовзі після зльоту з міста Ахмедабад на заході Індії. На борту перебувало 242 людини.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Станом на ранок четверга акції Boeing подешевшали до 196,52 долара.

Ця трагедія стала ще одним ударом по репутації виробника, який намагається відновити довіру до безпеки своєї продукції після низки інцидентів останніх років. Аналітики відзначають, що ринок відреагував на подію миттєво.

"Це рефлекторна реакція, яка відображає поновлені побоювання щодо надійності літаків Boeing", — зазначив Кріс Бошам, аналітик IG Group.

Йдеться про Boeing 787-8 Dreamliner — один із найсучасніших пасажирських літаків компанії. Літак прямував до лондонського аеропорту Гатвік, однак зазнав аварії в цивільному районі поблизу аеропорту.

За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинули, серед них — багато студентів-медиків, які мешкали в лікарняному гуртожитку, на який припав удар. Пізніше рятувальні служби повідомили про щонайменше 35 тіл, знайдених на місці трагедії, і не виключають, що кількість жертв зросте, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Наразі причина катастрофи залишається невідомою. У Boeing заявили, що отримали попередню інформацію про інцидент і збирають додаткові дані.

Нагадаємо, у січні компанія Boeing відзвітувала про річний збиток у розмірі 11,83 млрд доларів, найбільший з 2020 року, оскільки вона бореться з проблемами в своїх комерційних, оборонних підрозділах і наслідками страйку робітників заводу на західному узбережжі США