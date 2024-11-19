Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників

Авіабудівна компанія Boeing скоротить приблизно 2500 працівників в американських штатах Вашингтон, Орегон, Південна Кароліна та Міссурі в рамках плану зі скорочення 17 тисяч робочих місць, або 10% від загальної кількості робочої сили компанії у всьому світі.

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Про це пише Reuters.

Агентство повідомляє, що листи про звільнення отримали 2200 працівників у Вашингтоні та ще 220 у Південній Кароліні – двох штатах, де Boeing будує комерційні авіалайнери.

Новина про те, що Boeing у середині листопада розішле повідомлення про скорочення працівників, була очікуваною. Ще один раунд звільнень очікується у грудні.

Водночас у жовтні новий генеральний директор Boeing Келлі Ортберг заявляв, що компанія не має наміру звільняти людей з виробництва чи з інженерних лабораторій. Однак серед тих, хто отримав повідомлення про звільнення, виявилося кілька сотень інженерів та техніків.

Повідомляється, що сповіщення про звільнення надійшли в той момент, коли Boeing намагається відновити виробництво свого найпопулярнішого літака 737 MAX після багатотижневого страйку понад 33 000 працівників на західному узбережжі США, який призупинив випуск більшості комерційних літаків компанії.

Нагадаємо, у січні акції Boeing на попередніх торгах впали на 8,5% після того, як у США призупинили польоти деяких літаків 737 MAX 9 через аварію одного з таких повітряних суден. Виробник літаків перебував під загрозою втрати близько 12,5 млрд доларів, якщо збитки тривали б, поки ринок відкритий.