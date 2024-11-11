Українська IT-компанія MacPaw оголосила про скорочення 20% співробітників

Український розробник програмного забезпечення MacPaw звільнить 20% своїх робітників через фінансову ситуацію у компанії.

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Про це повідомив засновник і CEO компанії Олександр Косован.

За його словами, це було "важливе і дуже непросте рішення" для MacPaw, адже компанія завжди прагнула залишатися вірною своїм цінностям навіть в умовах повномасштабної російської агресії проти України.

"Ми робимо все можливе, щоб бути прикладом стійкості: продовжуємо розвиток, зберігаємо робочі місця, виплачуємо заробітну плату та залишаємося в Україні як бізнес. Ми прагнемо надалі надавати максимальну підтримку нашій команді і спрямовувати мільйони на допомогу українським захисникам і захисницям", - йдеться в його дописі на Facebook.

Однак, за словами Косована, на сьогодні компанія сама опинилася перед серйозними фінансовими викликами, і саме для збереження стабільності компанії в майбутньому було ухвалене рішення скоротити штат.

"Після ретельного аналізу ситуації та обговорення всіх можливих варіантів ми прийняли складне рішення скоротити нашу команду на 20%. Це одне з найважчих лідерських рішень у моїй кар’єрі, але, на жаль, воно є необхідним для забезпечення довгострокової стабільності MacPaw. Тому, ми зробимо все можливе, щоб підтримати кожного і кожну, кого торкнеться це скорочення", - пояснив СЕО компанії.

Водночас Косован зауважив, що звільнення співробітників не вплине на основну бізнес-діяльність компанії.

"Ми продовжимо залишатися вірними нашим принципам, розвиваючи продукти і технології, підтримуючи клієнтів, нашу команду і, звичайно, Україну. Я впевнений, що разом ми здолаємо ці виклики і вийдемо з них ще сильнішими", - підсумував підприємець.

Про MacPaw

Компанія MacPaw з головним офісом у Києві заснована у 2008 році. Вона розробляє програмне забезпечення для macOS, iOS, Android та Windows та має понад 10 продуктів, якими користується більше 30 мільйонів людей в усьому світу.

Зокрема, MacPaw має такі продукти:

Setapp — власний сервіс програм за передплатою для Mac;

CleanMyMac X — очищує пристрої, звільняючи пам'ять;

ClearVPN.

Крім того, після початку повномасштабної війни MacPaw випустила застосунки для виявлення російських і білоруських програм і відстежування місцеперебування команди.

Скорочення в IT-компаніях України

Додамо, що у першій половині 2024 року загальна кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України зменшилася на 2,4 тисячі осіб, що складає 2,9% від попереднього рівня. Станом на липень 2024 року кількість фахівців у цих компаніях становить 79,4 тисячі.

Зокрема, у жовтні стало відомо, що ІТ-компанія airSlate звільнить приблизно 100 своїх фахівців у різних локаціях, зокрема і в українському офісі. У компанії пояснюють, що це рішення пов'язане з реструктуризацією.

Зменшення кількості технічних спеціалістів може бути зумовлено як відпливом кадрів, так і зростанням частки продуктових компаній, які зазвичай мають менше технічних спеціалістів.

Також повідомлялося, що у серпні 2024 року обсяг IT-експорту знизився на 7%, або на 38 мільйонів доларів порівняно з липнем, досягнувши 507 мільйонів доларів. Це найнижчий рівень від початку повномасштабного вторгнення Росії.