"Ми працевлаштували 4 тисячі людей у сфері IT, що становить приблизно 2% від загальної кількості українських айтівців", — Mate academy

Співзасновники Mate academy, Макс Лисак та Роман Апостол, розповіли в інтерв'ю для delo.ua про навчання людей та працевлаштування в IT-компаніях, зокрема ветеранів, а також про стан IT-галузі і роботу в інших країнах.

Роман Апостол навчався на інженера в університеті Шевченка, а вже з другого курсу почав працювати за фахом. Після закінчення університету Роман став співзасновником компанії Preply, яка сьогодні має високі шанси стати юнікорном. Пізніше він переїхав до Нью-Йорка, де почав працювати в Google як тім лід, керуючи командою з 10 осіб і створивши кілька успішних продуктів. Макс Лисак, у 2012 році заснував перший в Україні коворкінг та бізнес-інкубатор Startup Depot Lviv Business Incubator, і став співзасновником технічної конференції Lviv IT Arena. Згодом Макс почав працювати у фінтех-стартапі в США, де познайомився з Романом під час його роботи в Google. "Так сталося, що через рік, у 2018 році, я і Роман опинилися в Києві і згодом приєдналися до проєкту Mate academy, який на той момент розвивала дружина Романа, Анна Апостол," — згадує Макс Лисак. На той момент Анна вже четвертий рік розвивала Mate academy, ще під іншою назвою – Easy start in IT, навчаючи студентів офлайн та працевлаштувавши близько 100 випускників. Макс додав, що він з Романом приєдналися до Mate academy з метою масштабування проєкту від офлайн курсів в Edtech-компанію.

Романе та Макс, розкажіть, чому ви долучилися до освітнього проєкту?

Роман: думаю, на це вплинули кілька факторів. Я народився в сім’ї вчителів і сам багато вчився протягом життя. Брав участь у різних олімпіадах, зокрема в Міжнародній олімпіаді з математики, де в 11-му класі здобув срібну медаль. Далі я вступив до університету імені Тараса Шевченка на факультет Кібернетики, де отримав освіту, яка зрештою привела мене до роботи в Google.

Ще тоді я зрозумів, що освіта — це ключ до підвищення економічних показників країни. На мою думку, інвестиції в освіту є найважливішими. Це вже другий освітній проєкт, яким я займаюся, і я вважаю його надзвичайно важливим. Робота в освітній сфері дозволяє досягти найбільшого впливу на різні галузі та економіку в цілому.

Наприклад, ми працевлаштували 4 тисячі людей у сфері IT, що становить приблизно 2% від загальної кількості українських IT-фахівців. IT-сектор генерує близько $10 млрд експорту, і наші випускники складають 2% від цього сектору. Це значний внесок, який з часом лише зростатиме.

Mate academy — це не просто платформа для навчання. Наші студенти мають можливість отримати знання та працевлаштуватися в IT-компанії.

Освіта — це ключ до підвищення економічних показників країни.

Скільки грошей ви інвестували в запуск Mate academy?

Роман: коли ми тільки починали, і Аня займалася проєктом, було інвестовано власних коштів у сумі близько $20-30 тисяч у період з 2014 по 2017 рік. Пізніше нам вдалося залучити ще $50 тисяч від друзів, які працювали у FAANG-компаніях. У 2019 році, після того, як я з Максом приєднався до компанії, ми отримали $580 тисяч інвестицій від Flyer One Ventures та TA Ventures. Ці кошти були спрямовані на перехід з офлайн-навчання до онлайн-формату та розбудову LMS-платформи, яка зараз є основним продуктом компанії.

COO, Co-Founder в Mate academy Анна Апостол. Фото: прес-служба

У 2021 році ми залучили ще $1,9 млн від естонських бізнес-ангелів, засновників таких юнікорнів, як Wise (Transferwise), Teleport, Pipedrive та Bolt. Загалом, ми отримали понад $2,5 млн інвестицій для масштабування компанії.

Скільки людей наразі працює в Mate academy?

Роман: у нас працює близько 360 людей, з яких приблизно 130 є штатними працівниками, а решта — 230 осіб — це контрактори. Серед контракторів є ментори, які працюють програмістами, тестувальниками, дизайнерами, рекрутерами, та перевіряють домашні завдання студентів, відповідають на різні питання та проводять онлайн-зустрічі, аби допомогти студентам з вирішенням питань по навчальній програмі.

Серед контракторів працівники з України, Польщі та Бразилії. Це пов’язано з тим, що з 2022 року компанія працює на трьох ринках, а в кожній країні навчання відбувається рідною мовою. Причиною для цього стало наше спостереження, що складні теми легше засвоювати, коли навчання проводиться рідною мовою. Наприклад, в Україні навчання ведеться українською, в Польщі — польською, а в Бразилії — португальською. Ментори і всі, хто бере участь у навчальному процесі, є локальними спеціалістами.

Нещодавно стало відомо про вашу співпрацю з Міністерством цифрової трансформації щодо навчання ветеранів. Яка мета цієї співпраці, і яка ваша роль та роль Мінцифри?

Роман: наша мета — допомогти ветеранам опанувати цивільну професію, щоб допомогла б їм інтегруватися в цивільне життя, та забезпечити їх кар'єрними можливостями. Співпраця з Мінцифри дозволяє поширити інформацію про нашу ініціативу на національному рівні та залучити більше компаній до участі, щоб сприяти подальшому працевлаштуванню ветеранів. Наша ціль — працевлаштувати сотню ветеранів в ІТ-секторі за календарний рік з моменту запуску ініціативи.

Розкажіть більше про навчання ветеранів.

Макс: раніше у нас не було окремої програми для ветеранів, але одна з бізнес-моделей Mate academy – Income Share Agreement, дозволяла студентам навчатися безкоштовно, працевлаштовуватись та сплачувати за навчання з заробітної плати. І учасники АТО користувались нею. Я особисто знаю ветеранів АТО, які пройшли цю програму та знайшли роботу.

Роман: після повномасштабного вторгнення ми запустили окрему ініціативу для ветеранів, знизили поріг входу та скасували відсоток від заробітної плати. Наразі ветерани, які є студентами фултайм-формату, навчаються абсолютно безкоштовно. Ми вважаємо, що для ветеранів важливо соціалізуватися і навчатися в групі, а це і пропонує формат повного дня. Станом на сьогодні ми зарахували на навчання 24 ветерани, десять з них вже працевлаштовані, а двоє саме знаходяться у пошуку роботи.

Макс Лисак, Роман та Анна Апостол. Фото: прес-служба

У Mate academy є різні моделі навчання. Ветеранів ви навчаєте безкоштовно, також є моделі, де можна оплатити навчання одразу або після працевлаштування. Можете розповісти детальніше про всі форми навчання та чому ви обрали саме такі моделі?

Макс: цю модель, ​​коли працівник платить відсоток за навчання після працевлаштування, почала розвивати наша партнерка Анна Апостол ще у 2014-2015 роках. Аня не копіювала її від когось, а сама дійшла до цієї ідеї, оскільки з самого початку прагнула залучати мотивованих людей. Щоб відбирати саме таких кандидатів, вона запропонувала умови, які дозволяли навчатися не лише тим, у кого є фінансові можливості, але й тим, хто готовий інвестувати свій час і зусилля. Це була дуже смілива ідея на той час: надавати людям можливість навчатися безкоштовно, а потім, після працевлаштування, виплачувати відсоток Mate academy від їхньої заробітної плати.

Аня перевіряла технічні навички кандидатів, оцінювала їхній базовий рівень англійської мови та надавала навчальні матеріали для підготовки перед вступом. Лише після цього людей зараховували на навчання в Mate academy. Після завершення 4-місячного курсу, коли ми допомагали випускникам знайти роботу, вони починали виплачувати відсоток від своєї зарплати протягом наступних трьох років.

З цією моделлю ми успішно працевлаштували понад 500 людей. Програма працювала ефективно, але ми стикнулися з тим, що не могли охопити деяких клієнтів через їхню зайнятість. Програма вимагала повного занурення на 4 місяці з навчанням з 9 ранку до 6 вечора, що не завжди було можливим для тих, хто мав фінансові зобов'язання або роботу.

Тому ми розробили ще один формат. У цьому варіанті люди оплачують програму наперед, отримують доступ до платформи всіх матеріалів, допомоги з працевлаштуванням та можуть навчатися у зручний для них час. Таким чином, у нас з'явилися дві форми навчання: перша – з післяоплатою і повним зануренням, і друга – з передоплатою та гнучким доступом до платформи для самостійного навчання.

Ветеранів ми навчаємо безкоштовно в форматі з повним зануренням, а потім працевлаштовуємо.

Скільки людей обирають ту чи іншу форму навчання?

Макс: це залежить від періоду в розвитку компанії. На початку більшість людей обирали модель з післяоплатою. Коли ми запустили іншу модель, суттєво збільшилася кількість тих, хто готовий одразу заплатити за навчання, щоб отримати доступ до платформи.

Як відбувається відбір на навчання?

Роман: загалом у нас для кожної професії є базові курси. Коли людина приходить до нас на навчання, ми допомагаємо їй визначити, яка саме професія підійде найкраще. Ми надаємо можливість ознайомитися з різними напрямками, щоб зрозуміти, що їм найбільше подобається. Якщо ми бачимо, що в певному напрямку виникає висока конкуренція та нестача вакансій, ми можемо запропонувати студентам суміжний напрямок, де легше знайти роботу. Це дозволяє їм швидше працевлаштуватися та зменшити час пошуку роботи.

CEO в Mate academy Роман Апостол. Фото: прес-служба

Які професії зараз найбільш популярні для навчання?

Макс: наразі найбільша кількість людей навчається на курсах Frontend. На другому місці – курси з Python. Третє місце займають курси QA, а на четвертому – Design.

Хто розробляє програми навчання?

Роман: коли ми тільки починали, я активно займався створенням навчальних програм і визначенням того, що і як ми будемо навчати. Зараз у нас є спеціалісти, які відповідають за розробку програм. Це люди з глибокими експертизами у своїх галузях, які працюють разом із instructional designers. Хоча наші спеціалісти є відмінними програмістами, instructional designers допомагають структурувати матеріал так, щоб він починався з основ і поступово переходив до складніших тем.

Після запуску програми ми поступово вдосконалюємо її, враховуючи відгуки студентів. Ми коригуємо завдання, змінюємо формулювання, якщо потрібно, і постійно працюємо над покращенням програми разом з експертами.

Розкажіть, як відбувається процес працевлаштування після навчання. Як ви знаходите компанії, які готові наймати ваших студентів? Чи це компанії-партнери, котрі співпрацюють із вами на постійній основі?

Макс: Роман і команда побудували ефективну програму. Ще до 2022 року більшість наших студентів влаштовувалися на роботу ще під час навчання. На той момент у нас не було офіційних партнерських угод із компаніями – ми просто створювали якісний продукт, тобто крутих випускників, які користувалися попитом на ринку.

З початком повномасштабної війни, через зростання непередбачуваності у світовій фінансовій ситуації та зниження попиту на деякі спеціальності, ми почали відчувати зміни. Людям стало важче і довше знаходити роботу. У 2022 році ми запустили власний відділ партнерств, основною метою якого стало налагодження співпраці з компаніями та підбір кандидатів під їхні вакансії серед наших випускників.

На сьогодні у нас працюють дві людини, які повний робочий день займаються розбудовою відносин із компаніями. Їхнє головне завдання – забезпечити працевлаштування наших студентів. Завдяки цьому відділу, від 30 до 40% від усіх наших студентів отримують пропозицію на роботу в компаніях-партнерах.

Загалом наші студенти працевлаштовані в 700 компаніях, з яких 200 входять до нашої партнерської мережі.

Від 30 до 40% від усіх студентів Mate academy отримують пропозицію на роботу в компаніях-партнерах.

Як відбувається виплата відсотку за навчання, якщо людина перестає працювати в компанії?

Роман: за моделлю, де навчання оплачується відсотком від заробітної плати після працевлаштування, ми не зобов'язуємо студентів залишатися в певній компанії або на посаді, яка їм не підходить. Якщо людина вирішує змінити роботу, наш відділ кар'єрної підтримки допомагає їй знайти нове місце. Ми разом аналізуємо попередній досвід і підбираємо компанію, яка краще відповідає очікуванням студента.

Загалом, випадки, коли люди змінюють роботу через місяць або два після працевлаштування, є радше винятком. Більшість студентів залишаються на першому місці роботи принаймні на півроку, щоб отримати необхідний досвід і краще зрозуміти робочі процеси.

Макс: у нашому договорі чітко зазначено, що студент сплачує відсоток від зарплати лише тоді, коли працює в ІТ. Якщо людина вирішує змінити напрямок і більше не працювати в ІТ, зобов'язання щодо виплат припиняються, і ми не стягуємо цей відсоток.

Co-founder в Mate academy Макс Лисак. Фото: прес-служба

Яка модель навчання приносить прибуток компанії?

Роман: з фінансової точки зору, обидві моделі навчання є для нас порівняно ефективними. Ми раді бачити студентів на навчанні за будь-якою з них.

Mate academy отримали понад $2,5 млн інвестицій для масштабування компанії.

Як ви оцінюєте стан ІТ-галузі? Чи дійсно фахівцям рівня junior стає складніше знайти роботу?

Роман: у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, ми працевлаштували більше людей в ІТ, ніж у 2021 році. У 2022 році це було приблизно 800 осіб, а у 2023 році — 1200. Щороку ми продовжуємо працевлаштовувати все більше людей, і очікуємо, що ця тенденція збережеться у 2024 році. Цього року нам вже вдалося працевлаштувати 700 випускників.

Конкуренція на ринку зросла. Раніше великі аутсорсингові компанії активно наймали джуніорів, але зараз вони переважно шукають спеціалістів середнього рівня. Сьогодні вакансії переважно пропонують середні та малі аутсорсингові компанії, а також продуктові компанії. Хоча кількість наших працевлаштованих студентів зростає щороку, цей процес став операційно складнішим. Окрім того, що ми запустили партнерський відділ, нам довелося розширити навчальні програми, щоб наші випускники виділялися серед інших джуніорів на ринку праці. Для нас важливо, щоб коли компанії мали вибір між нашими випускниками та іншими кандидатами, вони обирали нас.

Назвіть відомі міжнародні компанії, де працюють ваші студенти?

Роман: наші випускники працюють у таких відомих компаніях, як Google, Microsoft та Amazon. Серед українських компаній вони працюють у великих продуктових компаніях, таких як MacPaw, Ajax Systems, а також у таких провідних компаніях на ринку України, як Genesis, SoftServe та інші.

Які плани щодо розвитку компанії на найближче майбутнє?

Макс: зараз у нас є команди в Україні, Польщі та Бразилії, які активно працюють над локальними ринками, забезпечуючи навчання для максимальної кількості людей. Один з наших останніх проєктів — орієнтований на глобальний англомовний ринок. Поки він знаходиться на етапі тестування, пріоритетною для нас залишається Україна. Тут великий ринок, і ми щороку працевлаштовуємо більше людей, ніж у попередньому. Плануємо продовжувати цей тренд.