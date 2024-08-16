"Мы трудоустроили 4 тысячи человек в сфере IT, что составляет примерно 2% от общего количества украинских айтишников", — Mate academy

Соучредители Mate academy, Макс Лысак и Роман Апостол, рассказали в интервью для delo.ua об обучении людей и трудоустройстве в IT-компаниях, в том числе ветеранов, а также о состоянии IT-отрасли и работе в других странах.

Роман Апостол учился на инженера в университете Шевченко, а уже со второго курса начал работать по специальности. После окончания университета Роман стал соучредителем компании Preply, имеющей сегодня высокие шансы стать юникорном. Позже он переехал в Нью-Йорк, где начал работать в Google как тим лид, управляя командой из 10 человек и создав несколько успешных продуктов. Макс Лысак, в 2012 году основал первый в Украине коворкинг и бизнес-инкубатор Startup Depot Lviv Business Incubator и стал соучредителем технической конференции Lviv IT Arena. Затем Макс начал работать в финтех-стартапе в США, где познакомился с Романом во время его работы в Google. "Так случилось, что через год, в 2018 году, я и Роман оказались в Киеве и впоследствии присоединились к проекту Mate academy, который на тот момент развивала жена Романа, Анна Апостол", — вспоминает Макс Лысак. К тому моменту Анна уже четвертый год развивала Mate academy, еще под другим названием – Easy start in IT, обучая студентов офлайн и трудоустроив около 100 выпускников. Макс добавил, что он с Романом присоединились к Mate academy с целью масштабирования проекта от офлайн курсов в Edtech-компанию.

Роман и Макс, расскажите, почему вы присоединились к образовательному проекту?

Роман: думаю, на это повлияли несколько факторов. Я родился в семье учителей и сам многое учился в течение жизни. Участвовал в различных олимпиадах, в частности, в Международной олимпиаде по математике, где в 11-м классе получил серебряную медаль. Далее я поступил в университет имени Тараса Шевченко на факультет Кибернетики, где получил образование, которое в конце концов привело меня к работе в Google.

Еще тогда я понял, что образование — ключ к повышению экономических показателей страны. На мой взгляд, инвестиции в образование являются важнейшими. Это уже второй образовательный проект, которым я занимаюсь, и я считаю его очень важным. Работа в образовательной сфере позволяет добиться наибольшего влияния на разные отрасли и экономику в целом.

К примеру, мы трудоустроили 4 тысячи человек в сфере IT, что составляет примерно 2% от общего количества украинских IT-специалистов. IT-сектор генерирует около $10 млрд экспорта, и наши выпускники составляют 2% этого сектора. Это значительный вклад, который будет со временем только расти.

Mate academy – это не просто платформа для обучения. Наши студенты могут получить знания и трудоустроиться в IT-компании.

Образование – это ключ к повышению экономических показателей страны.

Сколько вы инвестировали в запуск Mate academy?

Роман: когда мы только начинали, и Аня занималась проектом, было инвестировано собственных средств на сумму около $20-30 тысяч в период с 2014 по 2017 год. Позже нам удалось привлечь еще $50 тысяч от друзей, работавших в FAANG-компаниях. В 2019 году, после того как я с Максом присоединился к компании, мы получили $580 тысяч инвестиций от Flyer One Ventures и TA Ventures. Эти средства были направлены на переход из онлайн-обучения к онлайн-формату и развитие LMS-платформы, которая сейчас является основным продуктом компании.

COO, Co-Founder в Mate academy Анна Апостол. Фото: пресс-служба

В 2021 году мы привлекли еще $1,9 млн от эстонских бизнес-ангелов, основателей таких юникоров, как Wise (Transferwise), Teleport, Pipedrive и Bolt. В общем, мы получили более $2,5 млн. инвестиций для масштабирования компании.

Сколько людей работает в Mate academy?

Роман: у нас работает около 360 человек, из которых около 130 являются штатными работниками, а остальные — 230 человек — это контракторы. Среди контракторов есть менторы, которые работают программистами, тестировщиками, дизайнерами, рекрутерами и проверяют домашние задания студентов, отвечают на различные вопросы и проводят онлайн-встречи, чтобы помочь студентам с решением вопросов по учебной программе.

Среди контракторов — работники из Украины, Польши и Бразилии. Это связано с тем, что с 2022 года компания работает на трех рынках, а в каждой стране обучение происходит на родном языке. Причиной тому стало наше наблюдение, что сложные темы легче усваивать, когда обучение проводится на родном языке. Например, в Украине обучение ведется на украинском, в Польше — на польском, а в Бразилии — на португальском. Менторы и все участвующие в учебном процессе являются локальными специалистами.

Недавно стало известно о вашем сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации по обучению ветеранов. Какова цель этого сотрудничества и какова ваша роль и роль Минцифры?

Роман: наша цель — помочь ветеранам овладеть гражданской профессией, чтобы помогла им интегрироваться в гражданскую жизнь и обеспечить их карьерными возможностями. Сотрудничество с Минцифры позволяет распространить информацию о нашей инициативе на национальном уровне и привлечь больше компаний для участия, чтобы способствовать дальнейшему трудоустройству ветеранов. Наша цель – трудоустроить сотню ветеранов в ИТ-секторе за календарный год с момента запуска инициативы.

Расскажите больше об обучении ветеранов.

Макс: раньше у нас не было отдельной программы для ветеранов, но одна из бизнес-моделей Mate academy – Income Share Agreement, позволяла студентам учиться бесплатно, трудоустраиваться и платить за обучение по заработной плате. И участники АТО пользовались ею. Я лично знаю ветеранов АТО, которые прошли эту программу и нашли работу.

Роман: после полномасштабного вторжения мы запустили отдельную инициативу для ветеранов, снизили порог входа и отменили процент заработной платы. Ветераны, которые являются студентами фултайм-формата, учатся абсолютно бесплатно. Мы считаем, что для ветеранов важно социализироваться и учиться в группе, а это предлагает формат полного дня. По состоянию на сегодняшний день мы зачислили на обучение 24 ветерана, десять из них уже трудоустроены, а двое именно находятся в поиске работы.

Макс Лысак, Роман и Анна Апостол. Фото: пресс-служба

У Mate academy есть разные модели обучения. Ветеранов вы учите бесплатно, также есть модели, где можно оплатить обучение сразу или после трудоустройства. Можете рассказать подробнее обо всех формах обучения и почему вы выбрали именно такие модели?

Макс: эту модель, когда работник платит процент за обучение после трудоустройства, начала развивать наша партнерша Анна Апостол еще в 2014-2015 годах. Аня не копировала ее от кого-то, а сама дошла до этой идеи, поскольку изначально стремилась привлекать мотивированных людей. Чтобы отбирать именно таких кандидатов, она предложила условия, позволяющие учиться не только тем, у кого есть финансовые возможности, но и тем, кто готов инвестировать свое время и усилия. Это была очень смелая идея того времени: предоставлять людям возможность учиться бесплатно, а затем, после трудоустройства, выплачивать процент Mate academy от их заработной платы.

Аня проверяла технические навыки кандидатов, оценивала их базовый уровень английского и предоставляла учебные материалы для подготовки перед поступлением. Лишь после этого людей зачисляли на обучение в Mate academy. После завершения 4-месячного курса, когда мы помогали выпускникам найти работу, они начинали выплачивать проценты от своей зарплаты в течение следующих трех лет.

С этой моделью мы успешно трудоустроили более 500 человек. Программа работала эффективно, но мы столкнулись с тем, что не могли охватить некоторых клиентов из-за их занятости. Программа требовала полного погружения на 4 месяца с обучением с 9 утра до 6 вечера, что не всегда было возможно для тех, кто имел финансовые обязательства или работу.

Потому мы разработали еще один формат. В этом варианте люди оплачивают программу заранее, получают доступ к платформе всех материалов, пособия по трудоустройству и могут учиться в удобное для них время. Таким образом, у нас появились две формы обучения: первая – с послеоплатой и полным погружением, и вторая – с предоплатой и гибким доступом к платформе для самостоятельного обучения.

Ветеранов мы учим бесплатно в формате с полным погружением, а затем трудоустраиваем.

Сколько людей выбирают ту или иную форму обучения?

Макс: это зависит от периода развития компании. В начале большинство людей выбирали модель с послеоплатой. Когда мы запустили другую модель, значительно увеличилось количество тех, кто готов сразу заплатить за обучение, чтобы получить доступ к платформе.

Как происходит отбор на обучение?

Роман: в общем, у нас для каждой профессии есть базовые курсы. Когда человек приходит к нам на обучение, мы помогаем ему определить, какая именно профессия подойдет лучше всего. Мы предоставляем возможность ознакомиться с разными направлениями, чтобы понять, что им больше нравится. Если мы видим, что в определенном направлении возникает высокая конкуренция и нехватка вакансий, мы можем предложить студентам смежное направление, где найти работу. Это позволяет им быстрее трудоустроиться и снизить время поиска работы.

CEO в Mate academy Роман Апостол. Фото: пресс-служба

Какие профессии сейчас наиболее популярные для обучения?

Макс: наибольшее количество людей учится на курсах Frontend. На втором месте – курсы по Python. Третье место занимают курсы QA, а на четвертом – Design.

Кто разрабатывает программы обучения?

Роман: когда мы только начинали, я активно занимался созданием обучающих программ и определением того, что и как мы будем учить. Сейчас у нас есть специалисты, отвечающие за разработку программ. Это люди с глубокими экспертизами в своих отраслях, работающих вместе с instructional designers. Хотя наши специалисты являются отличными программистами, instructional designers помогают структурировать материал так, чтобы он начинался с основ и постепенно переходил к более сложным темам.

После запуска программы мы постепенно усовершенствуем ее, учитывая отзывы студентов. Мы корректируем задачи, изменяем формулировки, если нужно, и постоянно работаем над улучшением программы вместе с экспертами.

Расскажите, как происходит процесс трудоустройства после обучения. Как вы находите компании, готовые нанимать ваших студентов? Или это компании-партнеры, которые сотрудничают с вами на постоянной основе?

Макс: Роман и команда выстроили эффективную программу. Еще до 2022 года большинство наших студентов устраивалось на работу еще во время учебы. На тот момент у нас не было официальных партнерских соглашений с компаниями – мы просто создавали качественный продукт, то есть крутых выпускников, которые пользовались спросом на рынке.

С началом полномасштабной войны, из-за роста непредсказуемости в мировой финансовой ситуации и снижения спроса на некоторые специальности, мы начали ощущать изменения. Людям стало труднее и дольше находить работу. В 2022 году мы запустили собственный отдел партнерств, основной целью которого стало налаживание сотрудничества с компаниями и выбор кандидатов под их вакансии среди наших выпускников.

На сегодняшний день у нас работают два человека, которые полный рабочий день занимаются развитием отношений с компаниями. Их главная задача – обеспечить трудоустройство наших студентов. Благодаря этому отделу, от 30 до 40% всех наших студентов получают предложение на работу в компаниях-партнерах.

В общей сложности наши студенты трудоустроены в 700 компаниях, из которых 200 входят в нашу партнерскую сеть.

От 30 до 40% всех студентов Mate academy получают предложение на работу в компаниях-партнерах.

Как происходит выплата процента за обучение, если человек перестает работать в компании?

Роман: по модели, где обучение оплачивается процентом от заработной платы после трудоустройства, мы не обязываем студентов оставаться в определенной компании или в должности, которая им не подходит. Если человек решает сменить работу, наш отдел карьерной поддержки помогает ему найти новое место. Мы вместе анализируем предыдущий опыт и подбираем компанию, лучше отвечающую ожиданиям студента.

В целом, случаи, когда люди сменяют работу через месяц или два после трудоустройства, скорее исключение. Большинство студентов остаются на первом месте работы, по крайней мере, на полгода, чтобы получить необходимый опыт и лучше понять рабочие процессы.

Макс: в нашем договоре четко отмечено, что студент платит процент от зарплаты только тогда, когда работает в ИТ. Если человек решает изменить направление и больше не работать в ИТ, обязательства по выплатам прекращаются, и мы не взимаем этот процент.

Co-founder в Mate academy Макс Лисак. Фото: пресс-служба

Какая модель обучения приносит прибыль компании?

Роман: с финансовой точки зрения, обе модели обучения для нас сравнительно эффективны. Мы рады видеть студентов на обучении по любой из них.

Mate academy получили более $2,5 млн. инвестиций для масштабирования компании.

Как вы оцениваете состояние ИТ-отрасли? Действительно ли специалистам уровня junior становится сложнее найти работу?

Роман: в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, мы трудоустроили больше людей в ИТ, чем в 2021 году. В 2022 году это было около 800 человек, а в 2023 году — 1200. Каждый год мы продолжаем трудоустраивать все больше людей, и ожидаем, что эта тенденция сохранится в 2024 году. В этом году нам уже удалось трудоустроить 700 выпускников.

Конкуренция на рынке выросла. Раньше крупные аутсорсинговые компании активно нанимали джуниоров, но сейчас они преимущественно ищут специалистов среднего уровня. Сегодня вакансии преимущественно предлагают средние и малые аутсорсинговые компании и продуктовые компании. Хотя количество наших трудоустроенных студентов растет каждый год, этот процесс стал операционно более сложным. Кроме того, мы запустили партнерский отдел, нам пришлось расширить учебные программы, чтобы наши выпускники выделялись среди других джуниоров на рынке труда. Для нас важно, чтобы, когда компании имели выбор между нашими выпускниками и другими кандидатами, они выбирали нас.

Назовите известные международные компании, где работают ваши студенты?

Роман: наши выпускники работают в таких известных компаниях как Google, Microsoft и Amazon. Среди украинских компаний они работают в крупных продуктовых компаниях, таких как MacPaw, Ajax Systems, а также в ведущих компаниях на рынке Украины, как Genesis, SoftServe и другие.

Какие планы развития компании на ближайшее будущее?

Макс: сейчас у нас есть команды в Украине, Польше и Бразилии, активно работающие над локальными рынками, обеспечивая обучение для максимального количества людей. Один из наших последних проектов – ориентированный на глобальный англоязычный рынок. Пока он находится на этапе тестирования, приоритетной остается Украина. Здесь большой рынок, и мы ежегодно трудоустраиваем больше людей, чем в прошлом. Планируем продолжать этот тренд.