Работа дизайнером очень сложная, но высокооплачиваемая, если у вас есть опыт и наработанное портфолио. Какие сферы включает профессия дизайнера, сколько зарабатывает специалист и где учиться на дизайнера, читайте в материале.

Дизайнер – это творческая профессия, которая нужна в разных сферах человеческой деятельности. Дизайнер создает визуальные проекты ландшафтов, баннеров, изображений, одежды, веб-сайтов, интерьера, рекламы и т.д.

Что делает дизайнер?

Работа дизайнера может охватывать разные сферы, например:

Fashion-дизайнер. Интерьерный дизайнер. Промышленный дизайнер. Архитектурный дизайнер. Графический дизайнер игры. Рекламный дизайнер. Ландшафтный дизайнер.

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Какая зарплата у дизайнера?

В Украине в среднем дизайнер зарабатывает 22 000 – 25 000 грн/мес. Специалисты с опытом, работающие в ведущих компаниях, могут зарабатывать от 30 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе дизайнером

Плюсы Минусы Высокая заработная плата. Сидящая работа, что вредно для здоровья. Творческая профессия. Иногда сжатые дедлайны для выполнения задач. Большой спрос на специалистов. Конкуренция на рынке. Различные проекты. Надо очень быстро учиться и развиваться.

Какие направления есть в дизайне

Дизайнеры могут работать по разным направлениям, в частности:

на фабриках по пошиву одежды, обуви, аксессуаров;

в СМИ и издательствах;

в IТ-компаниях;

в студиях, занимающихся архитектурным и ландшафтным дизайном;

в студии дизайна интерьеров;

в студии по обучению промышленному дизайну.

Как стать дизайнером?

Для того чтобы получить диплом дизайнера, необходимо получить образование по специальности "дизайнер". Кроме того, специализацию можно выбрать в зависимости от направления будущей работы, ведь разновидностей дизайнерства очень много.

Где учиться дизайнеру?

Профессию дизайнера можно получить в ВУЗах, колледжах и частных учебных заведениях.

Курсы дизайнера

Предлагаем рассмотреть курсы и учебные заведения, где можно овладеть профессией "дизайнер":

Найти учебное заведение можно на сайте Освіта.ua . Genius Space. Европейская школа дизайна.

Какие навыки нужны для работы дизайнером?

В зависимости от направления работы дизайнера, ему нужно иметь следующие базовые навыки:

Умение работать с графическими приложениями.

Навыки работы в программах для 3D-моделирования.

Умение создавать дизайн для разных разделов веб-сайта и адаптировать их к разным устройствам.

Способность создавать и разрабатывать творческие идеи и концепции.