Работа дизайнером очень сложная, но высокооплачиваемая, если у вас есть опыт и наработанное портфолио. Какие сферы включает профессия дизайнера, сколько зарабатывает специалист и где учиться на дизайнера, читайте в материале.
Дизайнер – это творческая профессия, которая нужна в разных сферах человеческой деятельности. Дизайнер создает визуальные проекты ландшафтов, баннеров, изображений, одежды, веб-сайтов, интерьера, рекламы и т.д.
Что делает дизайнер?
Работа дизайнера может охватывать разные сферы, например:
- Fashion-дизайнер.
- Интерьерный дизайнер.
- Промышленный дизайнер.
- Архитектурный дизайнер.
- Графический дизайнер игры.
- Рекламный дизайнер.
- Ландшафтный дизайнер.
Какая зарплата у дизайнера?
В Украине в среднем дизайнер зарабатывает 22 000 – 25 000 грн/мес. Специалисты с опытом, работающие в ведущих компаниях, могут зарабатывать от 30 000 грн/мес.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Плюсы и минусы в работе дизайнером
|Плюсы
|Минусы
|Высокая заработная плата.
|Сидящая работа, что вредно для здоровья.
|Творческая профессия.
|Иногда сжатые дедлайны для выполнения задач.
|Большой спрос на специалистов.
|Конкуренция на рынке.
|Различные проекты.
|Надо очень быстро учиться и развиваться.
Какие направления есть в дизайне
Дизайнеры могут работать по разным направлениям, в частности:
- на фабриках по пошиву одежды, обуви, аксессуаров;
- в СМИ и издательствах;
- в IТ-компаниях;
- в студиях, занимающихся архитектурным и ландшафтным дизайном;
- в студии дизайна интерьеров;
- в студии по обучению промышленному дизайну.
Как стать дизайнером?
Для того чтобы получить диплом дизайнера, необходимо получить образование по специальности "дизайнер". Кроме того, специализацию можно выбрать в зависимости от направления будущей работы, ведь разновидностей дизайнерства очень много.
Где учиться дизайнеру?
Профессию дизайнера можно получить в ВУЗах, колледжах и частных учебных заведениях.
Курсы дизайнера
Предлагаем рассмотреть курсы и учебные заведения, где можно овладеть профессией "дизайнер":
- Найти учебное заведение можно на сайте Освіта.ua.
- Genius Space.
- Европейская школа дизайна.
Какие навыки нужны для работы дизайнером?
В зависимости от направления работы дизайнера, ему нужно иметь следующие базовые навыки:
- Умение работать с графическими приложениями.
- Навыки работы в программах для 3D-моделирования.
- Умение создавать дизайн для разных разделов веб-сайта и адаптировать их к разным устройствам.
- Способность создавать и разрабатывать творческие идеи и концепции.
- Аналитические навыки.
- Умение работать в команде.
- Знание английского языка.