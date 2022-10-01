Когда мотивация сильнее обстоятельств. Как даже в сверхсложных условиях изменить профессию и стать успешным

На жизненном опыте и инсайтах дизайнера Таты Вербе рассказываем, что для этого нужно.

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Когда началась пандемия коронавируса, многим бизнесам пришлось закрыться, а некоторые профессии оказались неактуальными или низкооплачиваемыми. С 24 февраля 2022-го эти процессы только усилились. Поэтому многие украинцы вынуждены менять род занятий.

По последним данным порталов по трудоустройству, 81% опрошенных, уже имеющих работу, все-таки готовы ее изменить ради более высокой заработной платы. А 57% ищущих работу надеются найти работу по специальности.

В последнее время креативная сфера пострадала больше всего. В Украине прекратили проводить массовые мероприятия, концерты, поэтому творческим людям пришлось адаптироваться к новым реалиям. Однако и здесь можно найти примеры того, как адаптивность и открытость нового позволяют оставаться успешным в кризисных условиях. Историю о том, как трансформировать креативную профессию, рассказала дизайнерка Тата Вербе.

Еще будучи студенткой технически гуманитарного ВУЗа, Тата знала, что будет работать в сфере искусства и эти планы осуществились. От оформления витрин известных брендов до профессии художника-постановщика клипов, реклам, музыкальных фестивалей. А когда в Украине начался кризис, вызванный пандемией, она начала заниматься иллюстрацией и дизайном помещений. Это был непростой путь, но он привел к тому, что сейчас Тата запускает свой собственный бизнес.



Одно из моих образований – художественное. Еще когда я была студенткой, ко мне обращался бизнес с заказами на создание витрин для их брендов. Это была компания МТI с сетью брендовых магазинов. Витрины и просторы бутиков – это очень интересное направление и отдельное направление в дизайнерской сфере, где требуется понимание концепции бренда, особенностей пространства, знания трендов и влияние визуального контента на клиентов бренда. За два года я поняла, что выросла в этом направлении и захотела реализовывать более масштабные проекты — для этого нужно было переехать в другой город. Я выбирала между Львовом и Киевом. В то же время, хотела освоить направление витража и мозаики, и именно в Киеве была мастерская, в которой мне интересно было бы поработать. Поэтому из родного Ровно отправилась в Киев. Тата Вербе Дизайнерка

В августе 2013 года Тата переехала в Киев. Тогда к ней обратился ювелирный бренд Zarina. Они увидели работы дизайнерки и предложили разработать для них витрины по всей Украине. У Zarina отметили возможности Таты и предложили сотрудничество по другим направлениям. Так, вместе с брендом удалось реализовать съемки рекламы и лукбуков коллекции "Особлива".

"Это был мой первый опыт как художника-постановщика съемок. Я не шла целенаправленно в киноиндустрию, но попала в нужное время, в нужное место и встретила правильных людей, которые раскрыли мне новое направление, в котором я могла использовать свои знания и навыки", – говорит Тата.

Работая в киноиндустрии, Тата поняла, что это как техническая, так и творческая профессия. Техническая потому, что часто нужно моделировать дома, отстраивать декорации в пустых павильонах, просчитывать сметы и ориентироваться в строительных материалах, электричестве. С другой стороны, профессия очень творческая, поскольку все начинается с идеи и эскиза от руки. Режиссер дает сценарий, свое концептуальное видение съемки, режиссер-оператор и художник по свету - свои видения, схемы, а дальше все обрастает творчеством полета художника и возможностями.

Ноутбук был и остается для Таты важным бизнес-ассистентом.

Трудно выделить какие-то конкретные проекты потому, что в каждую работу нужно вкладывать усилия, любовь и определенные навыки. Но есть работы, которые Тата упоминает с особым теплом. Например, проект "Щирі" который она создавала вместе с PR-агентством Gres Todorchuk как художник по съемкам. Концепция и идея заключались в воспроизведении ощущения связи прошлого и настоящего, поэтому они одевали звезд и лидеров мыслей настоящего в национальный наряд с вековой историей. Это посыл любить и ценить свое наследие.

"Особенно люблю проект Kyiv Art Week, который я монтировала в качестве художника-экспозиционера. Это самое масштабное и влиятельное мероприятие в сфере искусства в Украине, которое собирало на одной площадке мировые галереи, коллекционеров и художников. Помню, как стояла задача через две недели сварить конструкции на три этажа пространства Д12 и смонтировать их за несколько дней. Восемь тонн металла и километры проводки превратились в механизмы, конструкторы и освещение произведений искусства”, - вспоминает она.

Проект Kyiv Art Week.

Также были съемки серии роликов об украинских женщинах ученых под названием "Науковиці". Это были истории девушек, которые стремились с детства реализовать свою мечту в масштабах мира и вносят свой вклад в мировую науку.

“В какой-то момент я создала свою небольшую мастерскую в Киеве на 100 кв. м, где рождались декорации. Впоследствии увидела, что объем проектов вырос и мне нужен компаньон в реализации прекрасного. Тогда я переехала в ангар на Изоляции в 260 кв. и начала работать с Анной Гаврилюк. Вместе мы начали создавать декорации и работать с такими клиентами как: Novus, Coca-Cola, Borjomi, фестиваль "Белые Ночи", "Уличная Еда" на Арт заводе "Платформа", Brave, Atlas Weekend", – говорит Тата.

Также она работала над оформлением коворкинга FuturaHub, где удалось разработать мебель и декорации в футуристическом стиле.

"Это был полет фантазии, и очень классно, когда в Украине есть заказчики, которые смотрят на все шире границ классического восприятия. Это позволяет творческим людям реализовать свои замыслы”, — вспоминает дизайнерка.

Оформлена витрина для заведения известного киевского бизнесмена Гарика Корогодского.

Вынужденная трансформация

Кризис, вызванный пандемией, привел к тому, что многие проекты были законсервированы. Поэтому художница решила, что нужно применить свои навыки в другом направлении и начала заниматься иллюстрацией. Пригодилось художественное образование.

Каждый художник выбирает для себя способ, как и на чем ему рисовать. Кто-то в диджитале это делает, кто-то акрилом или делает коллажи, а затем оцифровывает их. Мы живем в диджитальную эпоху, поэтому любой натуральный рисунок переносится в цифру, если это не картина для галереи или что-нибудь подобное”, — говорит Тата.

Для своей работы Тата выбрала ThinkBook от Lenovo.

Еще во время карантина Тата решила испытать себя в цифровой иллюстрации. Сначала рисунок создавала на бумаге, а затем переносила на планшет или ноутбук и обрабатывала.

“Ноутбук был и остается для меня важным бизнес-ассистентом. А требования к нему таковы: чтобы экран точно передавал цвета и был достаточно ярким, чтобы работать даже летом на улице при солнечном свете, — говорит художница. — Собственно, надежный ноутбук — это все, что мне нужно: с производительной батареей, чтобы не думать о постоянной зарядке, хорошем и мощном процессоре для работы в специальных программах типа графических редакторов”.

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Также ноутбук должен быть легким и компактным.

ThinkBook от Lenovo.

У меня ThinkBook от Lenovo. Этот ноутбук мне нравится тем, что он тонкий и легкий. Я много путешествую, посещаю разные галереи и выставки. Когда я ходила целый день по городу или путешествовала со старым ноутбуком, то к концу дня очень уставала его носить. А этот свободно умещается в женскую сумку. Тата Вербе Дизайнерка

Новые свершения

В марте 2022 года Тата уехала за границу, но уже в мае вернулась в Киев и решила не закрывать мастерскую. Она переориентировалась на европейский рынок, поскольку в Украине ее бизнес сейчас не актуален.

“Во времена кризиса нужно заниматься тем, что тебя волнует или увлекает. Я подумала, что меня волнует вопрос экологии. Поэтому, практически за последние деньги, я запустила проект, связанный с проблемой экологии. Это переработка пластиковых отходов и использование этого сырья в дизайне", — говорит Тата и добавляет, что всю подготовительную работу выполнила самостоятельно — весь ее "офис" помещается в том же ноутбуке, с которым она пробовала себя в иллюстрации.

Весь "офис" помещается в одном ноутбуке.

Пробные предметы Тата заказывала у подрядчиков в Одессе, но из-за определенных нюансов перестала сотрудничать с ними и решила попытаться привлечь иностранные инвестиции. Заполнила заявку на получение гранта, чтобы запустить собственное производство в Киеве, где можно максимально контролировать все этапы и качество, а готовый продукт продавать за границу. Также она хочет трудоустроить людей и нанимать на работу вынужденных переселенцев.

"Эта идея очень вдохновляет, потому что я смогу запустить производство, платить налоги стране, предоставлять рабочие места, привлекать инвестиции в страну и делать окружающую среду чистой", - мотивированно резюмирует Тата Вербе.