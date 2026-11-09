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Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС без совместного финансирования Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Берлин может не поддержать семилетний бюджет Европейского Союза на 2028-2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство финансово поддерживать Украину в 2027 году.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Financial Times.
В письме президенту Европейского совета Антониу Кошти Мерц связал поддержку Германией будущего бюджета ЕС с достижением совместной договоренности о финансировании Украины.
По оценкам, в 2027 году Украина столкнется с дефицитом финансирования около €70 млрд. Европейский Союз уже заявлял о готовности покрыть около двух третей этой суммы.
Еврокомиссия прорабатывает разные варианты привлечения средств, среди которых дополнительные совместные заимствования.
Мерц требует участия всех стран ЕС
Канцлер Германии настаивает, что участие в финансировании Украины должно быть общим для всех членов Евросоюза.
По данным FT, Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже дали понять, что не намерены участвовать в дальнейшем финансировании Украины.
Мерц также выступает за создание долгосрочного механизма, который бы обеспечил Украине предполагаемое финансирование с 2028 года.
Берлин хочет, чтобы в будущем такие решения могли приниматься квалифицированным большинством государств ЕС, а не единогласно. Это позволило бы снизить риск блокирования финансовой помощи отдельными странами.
Германия использует переговоры о бюджете ЕС
Германия является самым чистым донором бюджета Евросоюза, поэтому оказывает значительное влияние на переговоры по новому семилетнему финансовому плану.
Речь идет о бюджете ЕС на 2028-2034 годы, общий объем которого по предложению Еврокомиссии приближается к €2 трлн.
Переговоры по финансированию Украины проходят параллельно с дискуссиями об этом бюджете. Берлин стремится закрепить поддержку Киева не только на 2027 год, но и на будущий финансовый период ЕС.
Напомним, Европейский Союз готов обеспечить около двух третей дополнительных потребностей Украины в 2027 году. Речь идет о около €46,7 млрд из необходимых €70 млрд. Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявлял, что решение о финансировании Украины может быть принято уже в ноябре.