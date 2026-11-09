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Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС без совместного финансирования Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Берлин может не поддержать семилетний бюджет Европейского Союза на 2028-2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство финансово поддерживать Украину в 2027 году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Financial Times.

В письме президенту Европейского совета Антониу Кошти Мерц связал поддержку Германией будущего бюджета ЕС с достижением совместной договоренности о финансировании Украины.

По оценкам, в 2027 году Украина столкнется с дефицитом финансирования около €70 млрд. Европейский Союз уже заявлял о готовности покрыть около двух третей этой суммы.

Еврокомиссия прорабатывает разные варианты привлечения средств, среди которых дополнительные совместные заимствования.

Мерц требует участия всех стран ЕС

Канцлер Германии настаивает, что участие в финансировании Украины должно быть общим для всех членов Евросоюза.

По данным FT, Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже дали понять, что не намерены участвовать в дальнейшем финансировании Украины.

Мерц также выступает за создание долгосрочного механизма, который бы обеспечил Украине предполагаемое финансирование с 2028 года.

Берлин хочет, чтобы в будущем такие решения могли приниматься квалифицированным большинством государств ЕС, а не единогласно. Это позволило бы снизить риск блокирования финансовой помощи отдельными странами.

Германия использует переговоры о бюджете ЕС

Германия является самым чистым донором бюджета Евросоюза, поэтому оказывает значительное влияние на переговоры по новому семилетнему финансовому плану.

Речь идет о бюджете ЕС на 2028-2034 годы, общий объем которого по предложению Еврокомиссии приближается к €2 трлн.

Переговоры по финансированию Украины проходят параллельно с дискуссиями об этом бюджете. Берлин стремится закрепить поддержку Киева не только на 2027 год, но и на будущий финансовый период ЕС.

Напомним, Европейский Союз готов обеспечить около двух третей дополнительных потребностей Украины в 2027 году. Речь идет о около €46,7 млрд из необходимых €70 млрд. Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявлял, что решение о финансировании Украины может быть принято уже в ноябре.

Автор:
Татьяна Гойденко

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