ЕС готов предоставить Украине 46,7 млрд евро из 70 необходимых в 2027 году

Европейский Союз готов обеспечить две трети дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году в размере €70 млрд. Речь идет примерно о €46,7 млрд, а решения по механизму финансирования могут быть приняты уже в ноябре.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Европейского совета Антониу Средства в интервью Rapporteur.

"Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины", - заявил Кошта.

По его словам, на последнем заседании Европейского совета лидеры условились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили Европейской комиссии подготовить конкретные варианты финансирования.

Ожидается, что решение по этому вопросу может быть принято в ноябре.

Две трети необходимых Украине €70 млрд составляют примерно €46,7 млрд.

Украине нужно дополнительно €70 млрд в 2027 году

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что оборонные расходы Украины в 2027 году могут составить €155 млрд.

Киев рассчитывает, что международные партнеры помогут профинансировать около €70 млрд из этой суммы.

Эти средства дополнительны к уже согласованному кредиту ЕС на €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы. Половина этой суммы — около €45 млрд — предусмотрена на 2027 год.

Евросоюз также призывает Великобританию, Канаду, Норвегию и других партнеров увеличить свой вклад в финансирование Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия отказались приобщаться к дополнительному финансированию Украины на €70 млрд в 2027 году. В то же время, они не планируют блокировать другие страны ЕС, которые захотят принять участие в новой программе поддержки.