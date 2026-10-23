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ЕС готов предоставить Украине 46,7 млрд евро из 70 необходимых в 2027 году
Европейский Союз готов обеспечить две трети дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году в размере €70 млрд. Речь идет примерно о €46,7 млрд, а решения по механизму финансирования могут быть приняты уже в ноябре.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Европейского совета Антониу Средства в интервью Rapporteur.
"Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины", - заявил Кошта.
По его словам, на последнем заседании Европейского совета лидеры условились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили Европейской комиссии подготовить конкретные варианты финансирования.
Ожидается, что решение по этому вопросу может быть принято в ноябре.
Две трети необходимых Украине €70 млрд составляют примерно €46,7 млрд.
Украине нужно дополнительно €70 млрд в 2027 году
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что оборонные расходы Украины в 2027 году могут составить €155 млрд.
Киев рассчитывает, что международные партнеры помогут профинансировать около €70 млрд из этой суммы.
Эти средства дополнительны к уже согласованному кредиту ЕС на €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы. Половина этой суммы — около €45 млрд — предусмотрена на 2027 год.
Евросоюз также призывает Великобританию, Канаду, Норвегию и других партнеров увеличить свой вклад в финансирование Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия отказались приобщаться к дополнительному финансированию Украины на €70 млрд в 2027 году. В то же время, они не планируют блокировать другие страны ЕС, которые захотят принять участие в новой программе поддержки.