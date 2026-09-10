В ЕС удивились огромному дефициту бюджета Украины в $27 млрд и спрашивают, куда Киев тратит деньги

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что европейские чиновники не ожидали огромного дефицита украинского оборонного бюджета, и запрос Киева о выделении до конца года 27 миллиардов долларов стал для них неожиданностью. В частных разговорах некоторые из них спрашивают, насколько эффективно Украина тратит деньги и не завышает ли свои финансовые потребности.

По данным издания, сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

На что Украине нужны дополнительные деньги

Президент Владимир Зеленский заявил, что при предыдущем руководстве Министерства обороны были заранее израсходованы деньги, запланированные на конец года. Бывший министр обороны Михаил Федоров отрицает это и утверждает, что из-за него дефицита такого масштаба не было.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Подласа заявила, что еще в начале года ее предупредили, что ожидается дефицит в размере около 7,5 миллиарда долларов. Однако, по словам Подлассы, военные расходы за первые восемь месяцев текущего года выросли более чем на 17% по сравнению с предыдущим. Она заявляет, что из-за усиления российских атак на украинскую промышленность, в том числе на металлургические заводы и экспортный зерновой коридор, Украина только за прошлый месяц потеряла около половины ожидаемых доходов.

Украина хочет получить деньги побыстрее

Весной Евросоюз согласовал для Украины кредит на 90 миллиардов евро. Украина должна была получать средства постепенно в 2026–2027 годах, однако из-за роста оборонных расходов Киев хочет получить часть финансирования раньше.

Но если средства, предусмотренные на 2027 год, использовать уже сейчас, в следующем году финансовый запас Украины будет меньше. Потому европейские чиновники должны не только проверить нынешний дефицит, но и оценить, сколько денег Украине понадобится в следующем году.

Как пишет NYT, неожиданный запрос может усложнить отношения Киева с союзниками именно в тот момент, когда Украина все сильнее зависит от европейского финансирования из-за сокращения поддержки со стороны США.

Киев также продолжает настаивать на использовании замороженных российских государственных активов. В Европе хранится около 210 млрд. евро таких активов. Украина хочет использовать их для финансирования обороны, однако вокруг этого вопроса остаются юридические и финансовые споры.

В частности, Бельгия опасается возможных судебных тяжб и финансовых рисков, поскольку значительная часть российских активов находится именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.