Украина требует полного использования замороженных активов РФ и предлагает разделить ответственность за решение между всеми странами ЕС

Украина настаивает на возобновлении дискуссии о полном использовании замороженных активов РФ и уже передала ЕС конкретное предложение о создании специального механизма.

Как пишет Dilo, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает "Эспрессо".

Он напомнил, что интенсификация атак РФ приводит к росту огромного дефицита бюджета Украины, остающегося одним из самых неотложных вызовов.

"Когда есть потребности в защите Украины от российской агрессии, и в ЕС лежат российские средства — нелогично использовать средства европейских налогоплательщиков. Было бы логично использовать именно эти замороженные активы", – подчеркнул Тихий.

Он отметил, что главным вызовом остается позиция Бельгии, где сосредоточена львиная доля из 210 миллиардов евро обездвиженных средств российского Центробанка. Украина понимает Бельгию, которая не хочет брать ответственность за решение конфискации российских активов на себя, поэтому предлагает коллективную ответственность.

Тихий сообщил, что именно поэтому Министерство финансов передало европейской стороне предложение о создании механизма общеевропейского уровня. Согласно этой инициативе, замороженные средства передаются в распоряжение специального европейского инструмента, после чего решение об их фактическом использовании на нужды обороны, устойчивости и восстановления Украины будет приниматься уже коллективно.

Ранее Нидерланды, Польша, Испания, Швеция призвали Еврокомиссию снова рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Евросоюзе, поскольку "нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить агрессию".

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.