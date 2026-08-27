Страны ЕС возобновили план передачи Украине €200 млрд российских активов

Коалиция государств Европейского Союза, среди которых Швеция, Нидерланды, Польша и Испания, призывает Европейскую комиссию возобновить работу над механизмом использования обездвиженных суверенных активов РФ для финансирования Украины на фоне роста рисков нового бюджетного кризиса в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Речь идет о более чем €200 млрд активов Центробанка РФ, заблокированных на территории блока в пределах санкций. Совместное письмо с требованием разработать альтернативные юридические и технические механизмы, позволяющие обойти вето Бельгии, планируется отправить исполнительному органу ЕС 27 августа.

По словам министерства иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард, пришло время для новой дискуссии относительно дальнейшего использования замороженных российских средств, поскольку это справедливый и рациональный способ обеспечить защиту Украины и всей Европы.

Поиск альтернатив и позиция Бельгии

Предыдущий план прямого использования тела российских активов потерпел неудачу минувшей зимой из-за сопротивления Бельгии, где в депозитарии Euroclear хранится их подавляющая часть. Брюссель опасался юридической ответственности, необходимости самостоятельно компенсировать средства в случае судебных тяжб от Москвы и негативного влияния на финансовые рынки.

Как альтернативу в декабре прошлого года было в спешке согласовано выделение Украине кредита на €90 млрд под гарантии бюджета ЕС. Кроме того, с 2024 года доходы от обездвиженных средств в Euroclear направляют на обслуживание отдельного кредита в размере €50 млрд. Однако европейские столицы отмечают, что этих ресурсов недостаточно для покрытия дефицита во время ежедневных ракетных обстрелов.

Дискуссии вокруг бюджета ЕС

Новый призыв к использованию российских активов совпадает с началом обсуждения следующего семилетнего бюджета Евросоюза.

Дипломаты считают, что привлечение замороженных активов РФ поможет снять дополнительную нагрузку из бюджетов стран-членов блока и обеспечит долгосрочную поддержку обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.