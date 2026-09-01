Цены на газ в сентябре: сколько будут платить украинцы

Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали тарифы на сентябрь 2026 года. Месячные цены по сравнению с августом снизились, в то время как годовые предложения остались без изменений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Газправды".

Цена газа в сентябре

На украинском рынке газа для населения работают восемь компаний. Половина из них предлагает потребителям исключительно годовые тарифные планы. Еще четыре поставщика имеют в своем перечне как годовые, так и месячные предложения.

В сентябре месячные тарифы на газ составляют от 8,46 до 26,99 грн за кубометр . Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем отдельные поставщики снизили стоимость газа по переменным тарифам.

В то же время, годовые тарифные планы в сентябре не изменились. В зависимости от поставщика их стоимость составляет от 7,96 до 9,99 грн за кубометр .

Следует учитывать, что для бытовых потребителей базовыми считаются именно годовые тарифы. Поставщики не могут в одностороннем порядке перевести клиента с годового тарифного плана на месячный.

Большинство украинских домохозяйств пользуется услугами ГК "Нафтогаз Украины". По данным компании, ее клиентами являются около 98% бытовых потребителей или более 12 миллионов домохозяйств.

Для них действует тарифный план "Фиксированный" стоимостью 7,96 грн за кубометр . Его действие продлится, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.

Следовательно, для большинства бытовых потребителей в сентябре стоимость газа останется неизменной, тогда как клиенты поставщиков с месячными тарифами могут воспользоваться более низкими ценами по сравнению с августом.

Напомним, в Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Больше должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.