Долги за коммуналку растут: в Украине за полгода открыли более 108 тыс. дел

В Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Больше должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Opendatbot.

Долги за коммуналку

По состоянию на начало июля в Реестре насчитывается 829 768 производств, связанных с долгами за коммунальные услуги. Из них 62% имеют статус завершенных, однако это не означает, что долги были погашены. Исполнительные производства могут закрываться по причине невозможности взыскания или по другим основаниям, но записи о задолженности остаются в Реестре.

Больше новых исполнительных производств в этом году открыли на:

Харьковщине – 22 171, что составляет 20% от всех новых дел.

На втором месте Днепропетровская область с 19636 производствами (18%).

На третьем – Николаевская, где зафиксировали 12 841 новый долг (12%).

Чаще всего украинцы накапливают задолженность за теплоснабжение – на такие долги приходится 43% всех новых производств. Еще 18% составляют долги за водоснабжение, 12% – за жилищное обслуживание, 11% – за газоснабжение, а 9% – за электроэнергию. Также открываются производства по неуплате услуг по вывозу отходов и других коммунальных сервисов.

Наибольшую часть новых должников составляют украинцы в возрасте от 46 до 60 лет - 35% от всех новых исполнительных производств. Почти четверть приходится на людей старше 60 лет, еще 24% - на граждан в возрасте 36-45 лет.

Женщины стали фигурантками более половины новых производств – 60 141 случая. Наибольшее количество новых долгов зафиксировали у жительницы Николаевской области 1952 года, в отношении которой открыли 15 исполнительных производств из-за задолженности за электроснабжение. Пять из них уже завершены, однако записи о долгах по-прежнему остаются в Реестре.

В то же время, отдельные исполнительные производства остаются открытыми годами. Самые неуплаченные долги находятся в Едином реестре должников уже более девяти лет. Один из них касается задолженности за теплоснабжение жительницы Черниговской области, другой – долга за водоснабжение и водоотвод жителя Львовской области.

Напомним, теплокоммунэнерго увеличило задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн. Общий объем долгов теплокоммунэнерго продолжает расти.