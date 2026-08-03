Итальянские военные перехватили в Средиземном море танкер из "теневого флота" РФ

Итальянские военные 2 августа перехватили в Средиземном море и осмотрели находящийся под санкциями ЕС нефтяной танкер Toa Payoh, принадлежащий к российскому "теневому флоту". Проверка должна была установить национальную принадлежность судна и законность использования заявленного флага Камеруна.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны Италии.

Обзор провел экипаж итальянского корабля ITS Thaon di Revel – флагмана операции ЕС "Irini". Танкер перехватили к западу от острова Пантеллерия.

Toa Payoh вышел 16 июля из порта Котону в Бенине и направлялся в Стамбул. По данным итальянского оборонного ведомства, капитан судна поначалу не согласился оказать необходимое содействие проверке.

После этого из ITS Thaon di Revel вертолетом доставили итальянскую военную абордажную группу, которая поднялась на танкер и провела осмотр. Операцию поддерживали греческий военный корабль и польский морской патрульный самолет. Она длилась около двух часов и завершилась без инцидентов.

Проверка была проведена в международных водах на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву. Она позволяет военному кораблю при определенных условиях проверять национальность торгового судна и флаг, под которым он имеет право плавать.

Собранные при осмотре документы и информацию изучают. О задержании танкера, его аресте или смене маршрута Министерство обороны Италии не сообщало.

Добавим, Европейский Союз принял новый механизм в рамках 21-го пакета санкций, позволяющий странам-членам конфисковывать и реализовывать российскую нефть и зерно, изъятые из судов "теневого флота".