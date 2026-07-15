Украина за ночь атаковала 17 российских нефтяных танкеров и два газовоза в Черном море

Украинские силы в ночь на 15 июля 2026 года совершили масштабную атаку на российскую морскую логистику в Черном море, поразив 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир. Эта успешная операция стала продолжением серии ударов в Азовском море и является частью стратегии Киева по блокированию экспорта топлива, финансируемого военным бюджетом Кремля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление командира подразделения беспилотников Роберта Бровди, опубликованное Bloomberg.

По словам военного, "первый раунд морской битвы завершен" после того, как украинские силы за последние дни поразили более 100 связанных с Россией судов в Азовском море. Пока же операции переместились в Черное море.

Масштаб ночной атаки и пораженные цели

В ночь на среду под удар украинских беспилотников в Черном море попали следующие суда:

17 нефтяных танкеров;

2 газовоза;

1 буксир.

Официальный отчет о поражениях военное командование пообещало предоставить впоследствии. Журналисты Bloomberg отмечают, что в настоящее время нет возможности самостоятельно проверить точное количество поврежденных судов.

Почему Черное море является критически важным для экспорта РФ

Черное море является ключевым маршрутом для экспорта российской сырой нефти. Любые перебои в этом регионе способны существенно ограничить морские поставки РФ, недавно достигшие самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения.

В частности, из-за крупнейшего российского черноморского порта Новороссийск в июне отгружали более 980 000 баррелей сырой нефти в сутки. Это составляет более 20% общего объема морского экспорта нефти из России.

Кроме того, в Черном море расположен терминал Каспийского трубопроводного консорциума — самый большой маршрут для экспорта казахской нефти, по которому также транспортируется часть российского сырья. Только на прошлой неделе украинский дрон уже атаковал нефтяной танкер, направлявшийся к объектам КТК.

Реакция Кремля и удары по украинским портам

После недавних атак на российские корабли в Азовском море Москва была вынуждена приостановить судоходство через Дон-Азовский канал и закрыть Керченский пролив.

В то же время, Россия продолжает атаковать украинскую портовую инфраструктуру. Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 15 июля нанесло удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугского порта, утверждая о повреждении четырех судов.

Напомним, Украина считает законными удары по теневому флоту России. Киев настаивает, что суда российского теневого флота, транспортирующие нефтепродукты для финансирования военного бюджета Кремля, являются легитимными военными целями, а не обычными коммерческими судами.