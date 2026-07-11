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Россия перекрыла судоходство из-за Азовского моря после украинских атак
Россия временно остановила судоходство через Дон-Азовский канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем. Решение было принято после украинской атаки на 13 российских судов в Азовском море, среди которых были 10 танкеров.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.
По данным трех источников агентства в области экспорта зерна, Россия временно приостановила движение через канал 10 июля. Один из собеседников сообщил, что российские пограничники предупредили судоходные компании: с 18:10 по местному времени запросы на проход через Керченский пролив не будут приниматься.
Керченский пролив соединяет Азовское и Черное моря. В сообщении, полученном судоходными компаниями, не указано, когда запрет могут быть отменены.
Ограничения могут повлиять на российский зерновой экспорт. По оценкам рыночных аналитиков, через Азовское море проходит в четверть экспорта пшеницы из России, которая является крупнейшим мировым экспортером этой культуры.
Вдоль Азовского моря расположены ключевые зерновые регионы России – Ростовская область и Краснодарский край. Также в Керченском проливе находится второй по величине российский порт в Черноморском регионе.
На фоне сообщений о возможном закрытии судоходства через Азовское море цена на пшеницу на бирже Euronext 10 июля выросла до 4% и достигла шестинедельного максимума.
Reuters отмечает, что Черное море остается важным маршрутом экспорта зерна как для Украины, так и России. Несмотря на войну, серьезных перебоев в торговле зерном в этом регионе до сих пор не было.
Напомним, ранее delo.ua писало, что удары морских дронов СБУ Sea Baby по теневому флоту РФ дают Украине новые козыри в международных переговорах.
Кроме того, Украина считает законными удары по танкерам российского "теневого флота", поскольку такие суда используются для перевозки энергоресурсов и финансирования войны РФ. По оценкам экспертов, за последний год Украина поразила около десятка судов этого флота.