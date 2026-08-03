Wildberries потерял более 20% складов из-за украинских ударов

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По состоянию на 2 августа 2026 года, общая площадь атакованных складов компании достигла 1,21–1,47 млн кв. метров. Повреждения получили от 893 тыс. до 1,154 млн кв. метров, что составляет 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 млн. кв. метров логистической инфраструктуры маркетплейса.

В общей сложности под удар попали не менее 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Невинномыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Наибольшей утратой стал логистический центр в подмосковном электростале площадью 250 тыс. кв. метров, который полностью сгорел.

Масштаб ущерба и последствия для селлеров

По оценкам экспертов рынка складской недвижимости, инвестиции в восстановление объектов Wildberries составят около 70 тыс. рублей за кв. метр без учета НДС. Таким образом, компании понадобится от 62,5 млрд. до 80,8 млрд. рублей.

В то же время, продавцы маркетплейса из-за атак на склады потеряли около 280 млрд рублей. Точное количество пострадавших селлеров пока неизвестно, однако речь идет о нескольких сотнях тысяч предпринимателей.

Вооруженные силы Украины начали наносить удары по логистическим центрам Wildberries 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти объекты используются для обеспечения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала удары "актом международного терроризма". Тем не менее, после серии атак маркетплейс изъял тег "Все для СВО", за которым ранее размещалось более 200 тыс. товаров.

Однако сама продукция военного назначения осталась на платформе:

бронежилеты и защитные шлемы доступны в разделе "Спорт";

FPV-дроны и комплектующие – в категории "ТВ, аудио, фото, видео техника";

по другим запросам можно найти военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги.

В конце июля маркетплейс отчитался о выплате пострадавшим продавцам более 40 млн рублей. Впрочем, в настоящее время частичные компенсации получают лишь небольшие компании, а сами селлеры жалуются, что им возместили менее половины стоимости сгоревших товаров. В Кремле заявили, что решений по государственной поддержке Wildberries пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Wildberries потерял более 15% складов из-за ударов ВСУ. Тогда в результате атак было выведено из строя восемь складских комплексов общей площадью около 860 тыс. кв. метров.