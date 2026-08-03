Wildberries втратив понад 20% складів через українські удари

Найбільший російський маркетплейс Wildberries втратив кожен п'ятий метр своїх складських приміщень у результаті атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Станом на 2 серпня 2026 року загальна площа атакованих складів компанії досягла 1,21–1,47 млн кв. метрів. Пошкоджень зазнали від 893 тис. до 1,154 млн кв. метрів, що становить 17,2–22,2% від публічно заявлених 5,2 млн кв. метрів логістичної інфраструктури маркетплейса.

Загалом під удар потрапили щонайменше 18 складів, зокрема в Електросталі, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі. Найбільшою втратою став логістичний центр у підмосковній Електросталі площею 250 тис. кв. метрів, який повністю згорів.

Масштаб збитків та наслідки для селлерів

За оцінками експертів ринку складської нерухомості, інвестиції у відновлення об'єктів Wildberries становитимуть близько 70 тис. рублів за кв. метр без урахування ПДВ. Таким чином, компанії знадобиться від 62,5 млрд до 80,8 млрд рублів.

Водночас, продавці маркетплейса через атаки на склади втратили близько 280 млрд рублів. Точна кількість постраждалих селлерів наразі невідома, однак йдеться про кілька сотень тисяч підприємців.

Збройні сили України розпочали завдавати ударів по логістичних центрах Wildberries 18 липня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці об'єкти використовуються для забезпечення російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням.

Засновниця Wildberries Тетяна Кім назвала удари "актом міжнародного тероризму". Попри це, після серії атак маркетплейс вилучив тег "Все для СВО", за яким раніше розміщувалося понад 200 тис. товарів.

Однак сама продукція військового призначення залишилася на платформі:

бронежилети та захисні шоломи доступні в розділі "Спорт";

FPV-дрони та комплектуючі — у категорії "ТВ, аудіо, фото, відео техніка";

за іншими запитами можна знайти військові аптечки, рації, рюкзаки, шеврони та прапори.

Наприкінці липня маркетплейс відзвітував про виплату постраждалим продавцям понад 40 млн рублів. Втім, наразі часткові компенсації отримують лише невеликі компанії, а самі селлери скаржаться, що їм відшкодували менше ніж половину вартості згорілих товарів. У Кремлі заявили, що рішень щодо державної підтримки Wildberries поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Wildberries втратив понад 15% складів через удари ЗСУ. Тоді внаслідок атак було виведено з ладу вісім складських комплексів загальною площею близько 860 тис. кв. метрів.