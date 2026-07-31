Конкурент Wildberries евакуював склад у Татарстані через загрозу атаки дронів

Російський онлайн-маркетплейс Ozon провів термінову евакуацію співробітників зі свого логістичного центру в місті Зеленодольськ, Татарстан, через загрозу атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua зі посиланням на матеріал Reuters.

За заявою представників компанії, складський комплекс не зазнав пошкоджень і після короткої паузи відновив роботу в штатному режимі. Процес евакуації працівників зайняв кілька хвилин.

У мережі з'явилися відеокадри з місця події, на яких видно стовп диму поруч із об'єктом, а також працівників, які залишають приміщення на тлі вибуху від падіння дрона.

Контекст та ризики для російських маркетплейсів

Ситуація з Ozon розгортається на тлі систематичних ударів українських безпілотників по інфраструктурі іншого великого російського ритейлера — Wildberries. Українська сторона зазначала, що склади компанії використовуються для постачання армії РФ тактичного спорядження, товарів подвійного призначення та деталей для БПЛА.

Представники Ozon 30 липня офіційно попередили про існування ризиків для власної логістичної інфраструктури. Опитані журналістами аналітики вважають, що поширення ударів на інфраструктуру Ozon є очікуваним розвитком подій.

Крім того, командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді зробив публічний натяк на можливі атаки, написавши: "Концентрація озону перевищує критичну норму".

Нагадаємо, Wildberries втратив понад 15% складів через удари ЗСУ, коли внаслідок атак було виведено з ладу вісім складських комплексів загальною площею близько 860 тис. кв. метрів.