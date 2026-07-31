Конкурент Wildberries эвакуировал состав в Татарстане из-за угрозы атаки дронов

Российский онлайн-маркетплейс Ozon провел срочную эвакуацию сотрудников из своего логистического центра в городе Зеленодольск, Татарстан из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По заявлению представителей компании, складской комплекс не получил повреждений и после короткой паузы возобновил работу в штатном режиме. Процесс эвакуации работников занял несколько минут.

В сети появились видеокадры с места происшествия, на которых виден столб дыма рядом с объектом, а также работников, покидающих помещение на фоне взрыва от падения дрона.

Контекст и риски для российских маркетплейсов

Ситуация с Ozon разворачивается на фоне систематических ударов украинских беспилотников по инфраструктуре другого крупного российского ритейлера Wildberries. Украинская сторона отмечала, что склады компании используются для снабжения армией РФ тактического снаряжения, товаров двойного назначения и деталей для БПЛА.

Представители Ozon 30 июля официально предупредили о существовании рисков для своей логистической инфраструктуры. Опрошенные аналитики считают, что распространение ударов на инфраструктуру Ozon является ожидаемым развитием событий.

Кроме того, командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сделал публичный намек на возможные атаки, написав: "Концентрация озона превышает критическую норму".

Напомним, Wildberries потерял более 15% складов из-за ударов ВСУ, когда в результате атак было выведено из строя восемь складских комплексов общей площадью около 860 тыс. кв. метров.