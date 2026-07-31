Один из крупнейших производителей сахара в Украине модернизирует завод на Волыни для уменьшения выбросов

Компания "Радеховский сахар" проведет модернизацию Гнидавского подразделения в селе Рованцы на Волыни, чтобы уменьшить выбросы загрязняющих веществ и установить новые системы очистки воздуха.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Цели и технические детали работ

Основная цель модернизации – уменьшение неорганизованных выбросов загрязняющих веществ, упорядочение систем очистки воздуха и повышение экологической безопасности производства.

Проект предусматривает следующие технические изменения:

модернизацию узлов сульфитации воды и сока;

установление организованной аспирационной системы жомосушильного отделения;

обновление инфраструктуры хранения и использования горюче-смазочных материалов;

замену запорной арматуры и трубопроводов;

монтаж современной системы пылеулавливания и установка нового технологического оборудования.

Последствия на предприятии и окружающую среду

Техническое переоснащение поможет сократить неорганизованные выбросы, повысить эффективность очистки воздуха, улучшить условия труда персонала и уровень промышленной безопасности.

Указанная модернизация предусматривает изменения расположения основных технологических узлов или расширения существующих производственных мощностей предприятия.

О заводе

ООО "Радеховский сахар" - это современное и модернизированное предприятие, специализирующееся на переработке сахарной свеклы, производстве сахара, жома и мелассы. Предприятие является одним из самых крупных производителей сахара в Украине. С 2010 года общество входит в международную группу компаний Pfeifer & Langen .

Принадлежащий обществу гнедовский завод был построен в 1958 году, а первую продукцию выпустил уже на следующий год. В настоящее время производственная мощность завода составляет 6000 тонн/сутки переработки сахарной свеклы. Предприятие производит сахар, мясо и сухой гранулированный жом.

Напомним, Украина успешно завершила сезон сахароварения 2025 года, финальная точка в котором была поставлена 1 февраля 2026 года. Совместными усилиями 26 заводов "Укрсахара" и еще одного предприятия, работавшего вне ассоциации, в стране было произведено 1,72 млн тонн продукта.