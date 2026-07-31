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Кредиты под залог зерна: правительство готовит срочную программу поддержки аграриев

фермер
Правительство готовит кредиты под залог зерна для фермеров / Depositphotos

Кабмин готовит программу льготных кредитов под залог зерна для пострадавших аграриев из-за остановки экспорта через порты Большой Одессы. Это поможет фермерам провести осеннюю посевную и избежать вынужденных продаж урожая по заниженным ценам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Причины кризиса и механизм поддержки

Из-за портовых ограничений на внутреннем рынке образовался значительный избыток зерна, что повлекло за собой резкое падение закупочных цен. Минагрополитики совместно с Минэкономики, Минфином и банковским сектором уже завершают подготовку соответствующего постановления Кабмина.

"Мы должны срочно разработать и ввести программу доступного финансирования для агропроизводителей - фактически для проведения посевной кампании. Они смогут привлекать средства под залог имеющегося зерна, пройти кризисный период и не продавать зерно по ценам, значительно ниже его стоимости на международных рынках", - отметил министр.

Логистический тупик

Операционные ресурсы для посевной (семена, СВР, горючее и удобрения) остаются доступными благодаря внутреннему производству и сухопутной логистике. Однако ключевой угрозой остается нехватка мощностей для хранения урожая.

По оценке Минагрополитики, аграрный сектор имеет запас прочности на несколько месяцев. В то же время, уже в ноябре в стране может не хватить мощностей для хранения нового урожая, если морской экспорт не будет восстановлен.

По словам Высоцкого, порты Большой Одессы обеспечивают около 90% экспорта зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.

Альтернативные маршруты — по железной дороге, автотранспорту и через дунайские порты — пока не способны обеспечить даже половину необходимых объемов перевозок. Поэтому без восстановления морского экспорта в Украине могут остаться более 27 млн т агропродукции.

Напомним, украинские фермеры получили более 137 млн грн государственной помощи на содержание маточного поголовья коз и овец. В июле вторая часть первого этапа программы поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции направлена 536 фермерским хозяйствам.

Автор:
Татьяна Бессараб