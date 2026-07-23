Аграриям прифронтовых регионов планируют компенсировать утраченные посевы

Правительство планирует ввести частичную компенсацию для аграриев прифронтовых территорий, потерявших посевы из-за боевых действий. Минагрополитики готовит механизм выплат для сельхозпроизводителей из 50-километровой зоны от фронта, предварительно речь идет о около 10,4 тыс. грн на гектар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, информирует "Укринформ".

Выплаты за уничтоженные посевы

По предварительным данным, в областях зафиксировано около 4 тысяч гектаров уничтоженных или утраченных посевов. Окончательные объемы ущерба планируется определить в августе после завершения сбора ранних яровых культур.

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, предварительно размер компенсации может составить около 10460 грн за гектар. Раньше выплаты составили 4 700 грн за гектар, поэтому новую сумму планируется пересмотреть с учетом уровня инфляции.

По словам главы ведомства, Минагрополитики до 15 сентября подаст бюджетный запрос, чтобы предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете на следующий год.

Выплаты аграриям не смогут осуществить в этом году из-за отсутствия соответствующего финансирования в действующем бюджете и юридических ограничений использования средств резервного фонда. Пока правительство готовит соответствующий алгоритм: до ноября планируется принять необходимое постановление, а прием заявок от аграриев будет продолжаться с февраля по апрель следующего года.

"Быстрого пути, к сожалению, нет. Субъекты хозяйствования не имеют права получать средства из резервного фонда. Поэтому, вероятнее всего, выплаты аграриям следует ожидать уже весной следующего года", - пояснил Тарас Высоцкий.

Подробные разъяснения относительно перечня необходимых документов и процедуры подачи заявок аграриям планируют предоставить во время Всеукраинского форума по прифронтовым территориям, который предварительно запланирован на август.

Напомним, украинские фермеры получили более 137 млн грн государственной помощи на содержание маточного поголовья коз и овец. В июле вторая часть первого этапа программы поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции направлена 536 фермерским хозяйствам