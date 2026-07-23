Аграріям прифронтових регіонів планують компенсувати втрачені посіви

Уряд планує запровадити часткову компенсацію для аграріїв прифронтових територій, які втратили посіви через бойові дії. Мінагрополітики готує механізм виплат для сільгоспвиробників із 50-кілометрової зони від фронту, попередньо йдеться про близько 10,4 тис. грн на гектар.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує "Укрінформ".

Виплати за знищені посіви

За попередніми даними, в областях зафіксовано близько 4 тисяч гектарів знищених або втрачених посівів. Остаточні обсяги збитків планують визначити у серпні після завершення збору ранніх ярих культур.

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, попередньо розмір компенсації може становити близько 10 460 грн за гектар. Раніше виплати становили 4 700 грн за гектар, тому нову суму планують переглянути з урахуванням рівня інфляції.

За словами очільника відомства, Мінагрополітики до 15 вересня подасть бюджетний запит, щоб передбачити необхідні кошти у державному бюджеті на наступний рік.

Виплати аграріям не зможуть здійснити цього року через відсутність відповідного фінансування у чинному бюджеті та юридичні обмеження щодо використання коштів резервного фонду. Наразі уряд готує відповідний алгоритм: до листопада планується ухвалити необхідну постанову, а прийом заявок від аграріїв триватиме з лютого до квітня наступного року.

"Швидшого шляху, на жаль, немає. Суб’єкти господарювання не мають права отримувати кошти з резервного фонду. Тому, найімовірніше, виплати аграріям варто очікувати вже навесні наступного року", - пояснив Тарас Висоцький.

Детальні роз’яснення щодо переліку необхідних документів та процедури подання заявок аграріям планують надати під час Всеукраїнського форуму щодо прифронтових територій, який попередньо запланований на серпень.

Нагадаємо, українські фермери отримали понад 137 млн грн державної допомоги на утримання маточного поголів’я кіз та овець. У липні другу частину першого етапу програми підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції спрямовано 536 фермерським господарствам