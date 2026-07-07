Агрокредитування в Україні перевищило довоєнний рівень: на що фермери беруть гроші

Кредитування українського агросектору перевищило довоєнний рівень і досягло 3,9 мільярда доларів США. Водночас понад 70% позик агровиробники залучають уже не на покриття поточних потреб, а для модернізації виробництва та оновлення техніки. Це свідчить про те, що галузь переходить від виживання до інвестицій у розвиток.

Про це повідомляет Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головним рушієм таких змін залишається державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Зараз на неї припадає майже половина — 45% — усього агрокредитування країни.

Для фермерів у прифронтових зонах, де ризики надзвичайно високі, ця програма стала єдиним порятунком. У Сумській області 81% усіх кредитів для аграріїв видано саме за програмою «5-7-9%», у Херсонській області ця частка досягає 98%, а в Донецькій області державна програма покриває рекордні 100% — без неї фінансування агробізнесу там було б просто неможливим.

Відновлення після втрат та зміна структури боргів

У січні 2022 року загальний кредитний портфель аграріїв становив 2,8 мільярда доларів. Повномасштабне вторгнення та блокада портів поставили галузь на межу: за оцінками Світового банку, аграрії втратили майже 25 мільярдів доларів. Саме кредити допомогли галузі вистояти в ці перші роки. Агровиробники почали активно залучати фінансування, і вже за рік, у січні 2023-го, кредитний портфель зріс на 11% у доларах та на 42% — у гривні.

За інформацією заступника міністра Тараса Висоцького, у перші роки повномасштабної війни залучені кошти допомогли зберегти виробництво, провести посівні кампанії та підтримати роботу підприємств в умовах безпрецедентних викликів.

Проте сьогодні структура запозичень кардинально змінилася. Частка коротких позик упала вдвічі, натомість 72% портфеля становить довгострокове фінансування терміном понад рік. Наразі аграрії беруть гроші переважно на купівлю нової техніки та модернізацію потужностей, що підтверджує адаптацію агросектору та його орієнтацію на майбутнє.

Довгострокові кредити дають можливість фермерам не просто сіяти й збирати врожай, а будувати заводи, запускати переробку та виробляти продукцію з доданою вартістю. Це створює основу для технологічної модернізації та зміцнення конкурентоспроможності українського аграрного експорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін готує нові інструменти допомоги для прифронтових аграріїв. Для підтримки аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах, Кабінет Міністрів опрацьовує новий механізм компенсації втрат, завданих бойовими діями. Водночас для фермерів уже діють інструменти підтримки, серед яких програми для відновлення виробництва та державна підтримка агрострахування.