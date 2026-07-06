Акції українських агрохолдингів ростуть: які компанії дорожчають на біржах Європи

За минулий тиждень акції більшості українських агрохолдингів, які торгуються на Варшавській (WSE) та Лондонській (LSE) фондових біржах, продемонстрували позитивну динаміку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist, посилаючись на дані Eavex Capital.

Хто в лідерах зростання за тиждень

Найбільший приріст за звітний період продемонстрували цінні папери холдингу МХП, які подорожчали на 2,8%.

Також у "зеленій зоні" завершили тиждень такі компанії:

ІМК — +1,6%;

— +1,6%; "Агротон" — +1,6%;

— +1,6%; "Кернел" — +1,5%.

Натомість незначне падіння зафіксовано у компанії "Астарта" (-0,2%), а також у KSG Agro та "Мілкіленду" — обидва емітенти втратили по 0,6%.

Якщо оцінювати довгостроковий тренд з початку поточного року, то найкращу динаміку демонструє ІМК — акції компанії злетіли на 37,7%. Впевнений плюс показують також МХП (+23,1%) та "Астарта" (+5,5%).

Натомість у мінусі від початку року перебувають акції KSG Agro (-13,1%), "Мілкіленду" (-10,9%), "Агротону" (-8,7%) та "Кернела" (-6,9%).

Лідером за ринковою капіталізацією залишається "Кернел" із показником $1,526 млрд. Друге місце посідає МХП із капіталізацією $948 млн, далі йдуть ІМК ($334 млн) та "Астарта" ($309 млн).

Серед менших за капіталізацією компаній "Агротон" оцінюється у $29 млн, а KSG Agro та "Мілкіленд" — по $14 млн кожна.

Нагадаємо, у квітні 2026 року обсяг експорту продукції агропромислового комплексу становив 5,7 млн т. Цей показник на 2,8% перевищує дані попереднього місяця. Основним фактором зростання стала активізація відвантажень зернових культур, передусім пшениці.