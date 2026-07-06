Акции украинских агрохолдингов растут: какие компании дорожают на биржах Европы

За прошедшую неделю акции большинства украинских агрохолдингов, торгующихся на Варшавской (WSE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах, продемонстрировали положительную динамику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist, ссылаясь на данные Eavex Capital.

Кто в лидерах роста за неделю

Наибольший прирост за отчетный период продемонстрировали ценные бумаги холдинга МХП, подорожавшие на 2,8% .

Также в "зеленой зоне" завершили неделю такие компании:

ИМК - +1,6%;

- +1,6%; "Агротон" - +1,6%;

- +1,6%; "Кернел" - +1,5%.

Незначительное падение зафиксировано у компании "Астарта" (-0,2%), а также у KSG Agro и "Милкиленда" — оба эмитента потеряли по 0,6% .

Если оценивать долгосрочный тренд с начала текущего года, лучшую динамику демонстрирует ИМК — акции компании взлетели на 37,7%. Уверенный плюс показывают также МХП (+23,1%) и Астарта (+5,5%).

В минусе с начала года находятся акции KSG Agro (-13,1%), "Милкиленда" (-10,9%), "Агротона" (-8,7%) и "Кернела" (-6,9%).

Лидером за рыночной капитализацией остается "Кернел" с показателем $1,526 млрд. Второе место занимает МХП с капитализацией $948 млн, далее следуют ИМК ($334 млн) и "Астарта" ($309 млн).

Среди меньших по капитализации компаний Агротон оценивается в $29 млн, а KSG Agro и Милкиленд — по $14 млн каждая.

Напомним, в апреле 2026 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,7 млн. т. Этот показатель на 2,8% превышает данные предыдущего месяца. Основным фактором роста стала активизация отгрузок зерновых культур, прежде всего, пшеницы.