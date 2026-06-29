Акции украинских агрохолдингов падают на биржах: кто потерял больше всего

За прошедшую неделю акции украинских агрохолдингов, торгующихся на международных площадках, продемонстрировали негативную динамику. Котировки компаний на Варшавской и Лондонской фондовых биржах снова снизились.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist, ссылаясь на данные Eavex Capital.

Наибольшее падение по итогам недели зафиксировано у компании ИМК – ее акции потеряли в цене 4,5%. Следом идут бумаги KSG Agro, которые подешевели на 3,3% и холдинг МХП с минусом в 2,3%.

Незначительное снижение стоимости акций также продемонстрировали "Агротон" (-1,6%), "Кернел" (-1,3%) и "Астарта" (-0,3%). Единственным эмитентом, чьи котировки остались на прежнем уровне, стал "Милкиленд".

Несмотря на текущее недельное проседание, с начала года лидером по росту стоимости акций остается ИМК — ее ценные бумаги прибавили в цене 35,5%.

Положительную динамику в годовом исчислении также содержат МХП (+19,7%) и "Астарта" (+5,7%).

В то же время, другие публичные компании находятся в минусе: KSG Agro потеряла 12,6%, "Милкиленд" — 10,4%, "Агротон" — 10,1%.

Лидером за рыночной капитализацией остается "Кернел" с показателем $1,496 млрд. Второе место занимает МХП с капитализацией $923 млн, далее следуют ИМК ($327 млн) и "Астарта" ($308 млн).

Среди предприятий с меньшим рыночным весом "Агротон" удерживает капитализацию на уровне 29 млн. долларов, тогда как KSG Agro и "Милкиленд" оцениваются рынком в 14 млн. долларов каждая.

Напомним, в апреле 2026 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,7 млн. т. Этот показатель на 2,8% превышает данные предыдущего месяца. Основным фактором роста стала активизация отгрузок зерновых культур, прежде всего, пшеницы.