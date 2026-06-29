Акції українських агрохолдингів падають на біржах: хто втратив найбільше

За минулий тиждень акції українських агрохолдингів, які торгуються на міжнародних майданчиках, продемонстрували негативну динаміку. Котирування компаній на Варшавській та Лондонській фондових біржах знову знизилися.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist, посилаючись на дані Eavex Capital.

Найбільше падіння за підсумками тижня зафіксовано у компанії ІМК — її акції втратили в ціні 4,5%. Слідом ідуть папери KSG Agro, які подешевшали на 3,3%, та холдинг МХП із мінусом у 2,3%.

Незначне зниження вартості акцій також продемонстрували "Агротон" (-1,6%), "Кернел" (-1,3%) та "Астарта" (-0,3%). Єдиним емітентом, чиї котирування залишилися на колишньому рівні, став "Мілкіленд".

Незважаючи на поточне тижневе просідання, з початку року лідером за зростанням вартості акцій залишається ІМК — її цінні папери додали в ціні 35,5%.

Позитивну динаміку в річному вимірі також утримують МХП (+19,7%) та "Астарта" (+5,7%).

Водночас інші публічні компанії перебувають у мінусі: KSG Agro втратила 12,6%, "Мілкіленд"— 10,4%, "Агротон" — 10,1%.

Лідером за ринковою капіталізацією залишається "Кернел" із показником $1,496 млрд. Друге місце посідає МХП із капіталізацією $923 млн, далі йдуть ІМК ($327 млн) та "Астарта" ($308 млн).

Серед підприємств із меншою ринковою вагою "Агротон" утримує капіталізацію на рівні 29 млн доларів, тоді як KSG Agro та "Мілкіленд" оцінюються ринком у 14 млн доларів кожна.

Нагадаємо, у квітні 2026 року обсяг експорту продукції агропромислового комплексу становив 5,7 млн т. Цей показник на 2,8% перевищує дані попереднього місяця. Основним фактором зростання стала активізація відвантажень зернових культур, передусім пшениці.