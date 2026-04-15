Прибутки агрокомпаній зросли до 223 млрд грн, однак реальна динаміка негативна - KSE

За підсумками 2025 року український агросектор продемонстрував суттєве зростання фінансових показників у номінальному вимірі. Водночас макроекономічний аналіз свідчить про структурний розрив між фінансовими результатами підприємств і динамікою реальної доданої вартості, сформованої в галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Київської школи економіки (KSE).

Фінансовий результат до оподаткування понад 35 тисяч агрокомпаній сягнув 223 млрд грн, збільшившись на 21% у річному вимірі. Вищу динаміку показали найбільші гравці ринку: компанії, що входять до груп МХП, Kernel та Goodvalley, наростили сукупний прибуток до оподаткування на 40% — до 16 млрд грн.

Це свідчить про більшу стійкість великих агрохолдингів до логістичних обмежень і їхню здатність ефективніше управляти витратами завдяки масштабам бізнесу.

Водночас зафіксовано історичний максимум податкових надходжень від агровиробників. Обсяг сплачених прямих податків — включно з податком на прибуток, мінімальним податковим зобов’язанням, єдиним та земельним податками — склав 13,3 млрд грн, що на 34,6% більше, ніж у 2024 році. Рівень прямого податкового навантаження оцінюється приблизно у 6%.

Разом із цим, ключові макроекономічні індикатори демонструють протилежну тенденцію. Номінальна валова додана вартість агросектору зросла на 21%, однак у постійних цінах 2021 року зафіксовано скорочення на 6,2% у річному вимірі.

Це означає, що зростання фінансових результатів у 2025 році було забезпечене переважно інфляційним чинником, а не реальним збільшенням виробництва.

Зауважимо, адаптація до стандартів Європейського Союзу у сфері засобів захисту рослин може коштувати агросектору до 20% врожаю та щонайменше $2 млрд на рік. Водночас перехід вже триває: Україна поетапно гармонізує законодавство, впроваджує інтегрований захист рослин і закладає інструменти підтримки фермерів.