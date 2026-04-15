Доходы агрокомпаний выросли до 223 млрд грн, однако реальная динамика негативна — KSE

ДАР изменит поддержку агросектора
По итогам 2025 г. украинский агросектор продемонстрировал существенный рост финансовых показателей в номинальном измерении. В то же время макроэкономический анализ свидетельствует о структурном разрыве между финансовыми результатами предприятий и динамикой реальной добавленной стоимости, сложившейся в отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Киевской школы экономики (KSE).

Финансовый результат до налогообложения более 35 тысяч агрокомпаний составил 223 млрд грн, увеличившись на 21% в годовом исчислении. Высшую динамику показали крупнейшие игроки рынка: компании, входящие в группы МХП, Kernel и Goodvalley, нарастили совокупную прибыль до налогообложения на 40% — до 16 млрд грн.

Это свидетельствует о большей устойчивости крупных агрохолдингов к логистическим ограничениям и их способности более эффективно управлять затратами благодаря масштабам бизнеса.

В то же время, зафиксирован исторический максимум налоговых поступлений от агропроизводителей. Объем уплаченных прямых налогов — включая налог на прибыль, минимальные налоговые обязательства, единые и земельные налоги — составил 13,3 млрд грн, что на 34,6% больше, чем в 2024 году. Уровень прямой налоговой нагрузки оценивается примерно в 6%.

При этом ключевые макроэкономические индикаторы демонстрируют противоположную тенденцию. Номинальная валовая добавленная стоимость агросектора выросла на 21%, однако в постоянных ценах 2021 зафиксировано сокращение на 6,2% в годовом измерении.

Это означает, что рост финансовых результатов в 2025 г. был обеспечен преимущественно инфляционным фактором, а не реальным увеличением производства.

Отметим, что адаптация к стандартам Европейского Союза в сфере средств защиты растений может стоить агросектору до 20% урожая и по меньшей мере $2 млрд в год. В то же время, переход уже продолжается: Украина поэтапно гармонизирует законодательство, внедряет интегрированную защиту растений и закладывает инструменты поддержки фермеров.

Автор:
Татьяна Гойденко
