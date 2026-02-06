Агросектор Украины перейдет на стандарты ЕС к 2028 году: что изменится для производителей

Украина обязалась до конца 2028 года полностью синхронизировать аграрное производство с правилами Европейского Союза. Этот шаг не только откроет двери агропроизводителям к рынку евроблока, но и повысит контроль использования пестицидов и содержания животных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий наметил четкие границы этого процесса: "Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы до 2028 года выполнить все необходимые поставленные задачи. Объем работы действительно значительный, а временные рамки – сжатые, однако альтернативы этому пути нет: либо Украина системно проходит процесс адаптации, либо теряет возможности для дальнейшего расширения".

Год благополучия животных

Уже с января 2026 года в Украине вступили в силу нормы, касающиеся гуманного обращения с животными. Теперь это не просто рекомендации, а обязательные правила. Хозяйства должны модернизировать стойла, обновить оборудование и научить персонал обращаться со скотом по европейским стандартам. Контроль будет охватывать все: от условий ухода на ферме до транспортировки и процесса убоя.

Украина – территория свободна от ГМО

Еще один важный вектор — строгая политика в отношении генетически модифицированных организмов. Наша страна уже двигается в направлении статуса зоны, свободной от ГМО. В Украине запрещено выращивать ГМО-культуры, в частности, кукурузу, а на экспорт в ЕС идет исключительно чистая продукция. Новое законодательство, которое вступит в силу в сентябре 2026 г., окончательно закрепит эти нормы и усилит систему контроля.

Защита растений

Самым сложным этапом трансформации станет переход на европейские средства защиты растений, включая использование пестицидов. Это невозможно сделать за один сезон, ведь аграрный бизнес зависит от циклов севооборота, которые длятся 5-7 лет.

Полное изменение технологий требует переоснащения техники, пересмотра всей экономической модели и значительных инвестиций. Именно поэтому Украина ведет переговоры о длительном переходном периоде.

Как отметили в ведомстве, изменить пестициды за один сезон физически невозможно, поскольку это означает полную перестройку технологий, переоснащение техники, обучение персонала и пересмотр экономики производства. Именно поэтому Украина настаивает на переходном периоде внедрения этих норм не менее 10 лет.

Напомним, в ноябре 2025 года Госпродпотребслужба интегрировала европейскую систему TRACES NT еще шесть новых форм сертификатов здоровья – критически важных документов, без которых продукция животного происхождения не может попасть на рынки ЕС.