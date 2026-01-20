Украина в топ-5 экспортеров экопродукции в ЕС: что поставляют отечественные производители

Украинский органический сектор уверенно держит курс на мероприятие. Ключевым рынком сбыта для наших аграриев остается Европейский Союз, который покупает 93% всей производимой в Украине органической продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

Сегодня Украина – это не просто участник рынка, а один из лидеров экологического производства. Ежегодный объем поставок украинской органической продукции превышает 170 000 тонн. Доля украинских продуктов в общем органическом импорте Евросоюза составляет от 7 до 10%.

Хотя государство активно работает над развитием внутреннего потребления, экспорт остается основным драйвером отрасли.

"Европейский Союз остается нашим ключевым рынком. Украина стабильно входит в топ-поставщиков органической продукции в ЕС, и мы делаем все, чтобы это лидерство сохранить", - подчеркнул Высоцкий.

Что говорит статистика?

Несмотря на колебания, объемы экспорта демонстрируют способность рынка к быстрому обновлению. В 2024 году Украина экспортировала 204 тысячи тонн органики, что значительно больше показателя 2023 года (174 тыс. тонн). Общая стоимость реализуемой продукции в мире за прошлый год составила 141 млн долларов.

По итогам 2024 года в страны евроблока экспортировались следующие украинские органические товары:

соя - 63 500 тонн ($30,1 млн);

кукуруза - 61 700 тонн ($11,8 млн);

пшеница и спельта – 12 000 тонн ($18,2 млн);

подсолнечное масло – 18 500 тонн ($13,9 млн);

замороженная черника – 9 000 тонн ($5,7 млн).

Поддержка производителей

Чтобы сохранить лидерство, Украина обновляет правила игры. Аграрный комитет парламента уже поддержал во втором чтении новый закон об органическом производстве. Это обеспечит нашим экспортерам бесперебойный доступ к международным рынкам и сделает украинский бренд еще более узнаваемым.

"Вместе мы делаем украинскую органическую продукцию еще более конкурентной, узнаваемой и востребованной в мире", - подытожил чиновник.

Напомним, в прошлом году агропромышленный комплекс обеспечил до 55% украинского экспорта, а общая валютная выручка отрасли превысила 22 млрд долларов.