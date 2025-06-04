Украина вошла в тройку лидеров по поставке органической продукции в ЕС

Европейская Комиссия обнародовала ежегодный отчет об импорте органической продукции, и по его данным, Украина заняла 3 место среди 123 стран по объемам поставки органики в Европейский Союз в 2024 году.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение органа сертификации органического производства "Органик Стандарт"

Общий объем экспорта составил 203,9 тыс. рублей. тонн, что на 17,4% больше, чем в 2023 году.

Украинские фермеры возобновляют свои позиции на рынке ЕС после сложного периода войны, и спрос на органические зерновые, растительные масла, ягоды, фрукты и другие продукты из Украины продолжает расти.

Согласно приведенной инфографике, украинские производители органической продукции поставили в ЕС в 2023 году 173,72 тыс. тонн, а в довоенном 2021 году этот показатель составил 189,24 тыс. тонн.

В "Органик Стандарт" выразили уверенность, что органические зерновые, растительные масла, ягоды, фрукты и другие продукты made in Ukraine вновь востребованы в Европе.

Добавим, что в 2024 году Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в ЕС, занимая третье место с объемом экспорта 13,1 млрд. евро, что составляет 6,7% от общего импорта агропродукции в Евросоюз.