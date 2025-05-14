Украина попала в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

В 2024 году Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в ЕС, занимая третье место с объемом экспорта 13,1 млрд евро, что составляет 6,7% от общего импорта агропродукции в Евросоюз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Eurostat.

Украина среди лидеров экспорта

В 2024 году Европейский Союз экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму 234,1 млрд евро и импортировал на 194,9 млрд евро, что привело к образованию профицита в 39,2 млрд евро.

По сравнению с 2023 годом как экспорт, так и импорт выросли на 2,8% и 6,7% соответственно.

Основными поставщиками агропродукции в ЕС стали:

Бразилия (8,8%, 17,1 млрд евро):

Великобритания (8,5%, 16,6 млрд евро);

Украина (6,7%, 13,1 млрд евро):

Соединенные Штаты (6,1%, 12 млрд евро).

Отмечается, что между 2014 и 2024 гг. объемы торговли сельскохозяйственной продукцией в Европейском Союзе увеличились на 59,0%. В частности, экспорт вырос на 58,0%, а импорт – на 60,2%, что соответствует среднегодовому росту экспорта на 4,7% и импорту на 4,8%.

В 2024 году Великобритания стала основным направлением для экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС, занимая 23,0% от общего объема (54 млрд евро). На втором месте расположились Соединенные Штаты (12,8%; 30,1 млрд евро), Швейцария (5,4%; 12,6 млрд евро) и Китай (5,3%; 12,3 млрд евро).

Напомним, в апреле 2025 года Украина экспортировала 4,1 млн тонн агропромышленной продукции, что на 23,4% меньше, чем в марте. Такое снижение типично для этого периода года, поскольку основные объемы выращенной продукции уже были отгружены ранее, и на рынке остались лишь ограниченные партии для экспорта.