Экспорт украинской агропродукции в апреле 2025 года сократился более чем на 23%

В апреле 2025 года Украина экспортировала 4,1 млн. тонн агропромышленной продукции, что на 23,4% меньше, чем в марте. Такое снижение типично для этого периода года, поскольку основные объемы выращенной продукции уже были отгружены ранее, и на рынке остались лишь ограниченные партии для экспорта.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Почти все категории аграрного экспорта демонстрировали спад в апреле, за исключением растительных масел.

Их объемы, напротив, выросли, что связано с нетипичной ситуацией на внутреннем рынке – производство подсолнечного масла в этом сезоне растянулось во времени.

Структура экспорта в апреле 2025:

Зерновые культуры – 2,4 млн тонн (кукуруза – 65%, пшеница – 32%, ячмень – 2%). Снижение по сравнению с мартом составило 33%;

Масличные культуры - 421,2 тыс. тонн (соя – 78%, рапс – 20%, лен – 1%). Снижение составило 3%;

Растительные масла – 525,8 тыс. тонн (подсолнечное – 91%, соевое – 9%). Здесь зафиксирован рост экспорта, который составляет 6%;

Жмыхи после извлечения масел — 423,0 тыс. тонн (подсолнечное – 73%, соевое – 27%). Снижение составило 14%;

Другая агропромышленная продукция — 357,0 тыс. тонн. Снижение составило 2%.

В УКАБ отметили, что в целом апрель продемонстрировал типичный сезонный спад объемов экспорта, а повышение поставок растительных масел стало исключением на фоне всеобщего снижения.

К примеру, в марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд. долларов США. Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и еще раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.

Добавим, в 2024 году цена тонны экспорта украинской агропродукции составляла 315 долларов. В апреле 2025 года она увеличилась до 443 долларов.

