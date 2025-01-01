Рапс и соя: какую рентабельность будут иметь основные сельхозкультуры

По итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Касательно зерновых, в 2024 году выросла рентабельность пшеницы — до 17%, а ячменя – до 25%. В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась в два раза — до 11%.

Увеличение рентабельности обусловлено, прежде всего, существенным ростом цен на сельхозсырье в 2024 году. К примеру, цена на подсолнечник с января по октябрь 2024 года увеличилась почти на 158%. Также этот показатель вырос благодаря возобновлению экспортной активности и снижению стоимости логистики по сравнению с 2023 годом. К тому же, полученный уровень урожайности позволил стабилизировать затраты на единицу продукции, что в конечном итоге не привело к росту себестоимости производства упомянутых культур.

В то же время, прогнозируется возможное снижение маржинальности растениеводства на следующие два-три года, что заставит фермеров сокращать операционные расходы и искать нетрадиционные пути повышения эффективности производства.

По прогнозным оценкам ученых ИАЭ, в 2025 году аграрии продолжат делать ставку на масличные культуры, поскольку те остаются более прибыльными по сравнению с зерновыми.

Как будет меняться себестоимость растениеводства в 2025 году

Также ученые проанализировали влияние основных составляющих себестоимости агропродукции в 2024 году:

Минеральные удобрения (до 25% от стоимости агропродукции). В 2024 году цены на все виды минеральных удобрений стабилизировались. Почти на уровне 2023 года остались цены на азотные удобрения – 19000-19500 грн/т, а также нитроаммофоска – 24500-25000 грн/т. При том, что почти на треть против 2023 подешевели фосфорные — 17500-18000 грн/т, а также калийные удобрения — 19000-19500 грн/т.

(до 25% от стоимости агропродукции). В 2024 году цены на все виды минеральных удобрений стабилизировались. Почти на уровне 2023 года остались цены на азотные удобрения – 19000-19500 грн/т, а также нитроаммофоска – 24500-25000 грн/т. При том, что почти на треть против 2023 подешевели фосфорные — 17500-18000 грн/т, а также калийные удобрения — 19000-19500 грн/т. Горюче-смазочные материалы (до 15%). В 2024 году цены на топливо, прежде всего дизельное, выросли на 5%. В то же время ученые не исключают, что постепенное повышение в течение 2025 года акцизного налога на горючее приведет к росту цены на 10% и увеличению ежегодных расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительно на 5,7 млрд грн.

(до 15%). В 2024 году цены на топливо, прежде всего дизельное, выросли на 5%. В то же время ученые не исключают, что постепенное повышение в течение 2025 года акцизного налога на горючее приведет к росту цены на 10% и увеличению ежегодных расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительно на 5,7 млрд грн. Семена (10%). Украина импортозависима от этого товара: из-за границы ежегодно ввозятся семян на $350-400 млн, а с учетом производимого в Украине посадочного материала — на $0,9-1,0 млрд. Поскольку стоимость семян существенно зависит от курса доллара к гривне, в 2025 году прогнозируется их подорожание на 10% из-за инфляции.

(10%). Украина импортозависима от этого товара: из-за границы ежегодно ввозятся семян на $350-400 млн, а с учетом производимого в Украине посадочного материала — на $0,9-1,0 млрд. Поскольку стоимость семян существенно зависит от курса доллара к гривне, в 2025 году прогнозируется их подорожание на 10% из-за инфляции. Средства защиты растений (5-7%). В 2024 году цена на фунгициды выросла почти на 50%, а на регуляторы роста растений — на 40% из-за подорожания доллара, инфляции и военных рисков. Благодаря переходным запасам остались стабильными цены на инсектициды и гербициды. На 2025 год прогнозируется рост цен на СЗР в пределах 10-15% в результате повышения курса доллара к гривне, заложенного в госбюджете на уровне 45 грн.

В целом в грядущем году подорожание производства агропродукции может составить 6-7%. Однако прибыльность хозяйствования будут определять преимущественно объемы віращенного урожая и цены на него, резюмируют в ИАЭ.