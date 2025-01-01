Ріпак та соя: яку рентабельність матимуть основні сільгоспкультури

За підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Про це повідомляє Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”.

Щодо зернових, то у 2024 році зросла рентабельність пшениці до 17%, а ячменю — до 25%. Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.

Збільшення рентабельності зумовлено насамперед суттєвим зростанням цін на сільгоспсировину в 2024 році. Наприклад, ціна на соняшник із січня до жовтня 2024 року збільшилася майже на 158%. Також цей показник зріс завдяки відновленню експортної активності та зниженням вартості логістики в порівнянні з 2023 роком. До того ж отриманий рівень урожайності дозволив стабілізувати витрати на одиницю продукції, що зрештою не призвело до зростання собівартості виробництва згаданих культур.

Водночас прогнозується можливе зниження маржинальності рослинництва на наступні два-три роки, що змусить фермерів скорочувати операційні витрати та шукати нетрадиційні шляхи підвищення ефективності виробництва.

За прогнозними оцінками науковців ІАЕ, у 2025 році аграрії продовжать робити ставку на олійні культури, оскільки ті залишаються більш прибутковими порівняно із зерновими.

Як змінюватиметься собівартість рослинництва у 2025 році

Також науковці проаналізували вплив основних складників собівартості агропродукції у 2024 році:

Мінеральні добрива (до 25% вартості агропродукції). У 2024 році ціни на всі види мінеральних добрив стабілізувалися. Майже на рівні 2023 року залишилися ціни на азотні добрива — 19000-19500 грн/т, а також нітроамофоска — 24500-25000 грн/т. При тому, що майже на третину проти 2023 року подешевшали фосфорні — 17500-18000 грн/т, а також калійні добрива — 19000-19500 грн/т.

(до 25% вартості агропродукції). У 2024 році ціни на всі види мінеральних добрив стабілізувалися. Майже на рівні 2023 року залишилися ціни на азотні добрива — 19000-19500 грн/т, а також нітроамофоска — 24500-25000 грн/т. При тому, що майже на третину проти 2023 року подешевшали фосфорні — 17500-18000 грн/т, а також калійні добрива — 19000-19500 грн/т. Паливно-мастильні матеріали (до 15%). Протягом 2024 року ціни на пальне, насамперед дизельне, зросли на 5%. Водночас науковці не відкидають, що поступове підвищення протягом 2025 року акцизного податку на пальне призведе до зростання ціни на 10% та збільшення щорічних витрат сільськогосподарських товаровиробників додатково на 5,7 млрд грн.

(до 15%). Протягом 2024 року ціни на пальне, насамперед дизельне, зросли на 5%. Водночас науковці не відкидають, що поступове підвищення протягом 2025 року акцизного податку на пальне призведе до зростання ціни на 10% та збільшення щорічних витрат сільськогосподарських товаровиробників додатково на 5,7 млрд грн. Насіння (10%). Україна імпортозалежна від цього товару: з-за кордону щорічно ввозиться насіння на $350-400 млн, а з урахуванням виробленого в Україні садивного матеріалу — на $0,9-1,0 млрд. Оскільки вартість насіння суттєво залежить від курсу долара до гривні, у 2025 році прогнозується його здорожчання на 10% через інфляцію.

Засоби захисту рослин (5-7%). У 2024 році ціна на фунгіциди зросла майже на 50%, а на регулятори росту рослин — на 40% через здорожчання долара, інфляцію та військові ризики. Завдяки перехідним запасам залишилися стабільними ціни на інсектициди та гербіциди. На 2025 рік прогнозується зростання цін на ЗЗР у межах 10-15% внаслідок підвищення курсу долара до гривні, закладеного в держбюджеті на рівні 45 грн.

Загалом у прийдешньому році подорожчання виробництва агропродукції може скласти 6-7%. Проте прибутковість господарювання більшою мірою визначатимуть отримані обсяги продукції та ціни на неї, резюмують в ІАЕ.