В Україні з 1 січня підвищився акциз на пальне для аграріїв

З 1 січня 2025 року починається другий з чотирьох етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Відсьогодні акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.

Нагадаємо, що прийнятий торік закон передбачає збільшення майже вдвічі акцизу на дизпаливо: з €139 до €330 за тисячу літрів до 2028 року. У 2024 році акциз уже зріс до €177,6 за 1000 літрів.

У наступні роки акциз на пальне для аграріїв зростатиме так:

2026 рік — €253,8;

2027 рік — €291,9;

2028 рік — €330.

Закон також підвищує акцизи на скраплений газ, з €52 до €70 за 1000 літрів.

Підвищення акцизів розтягнеться на 4 роки — триватиме з 2024 до 2028 року. Наразі в Україні аграрні підприємства обробляють 24 млн га землі, середня витрата пального на гектар складає близько 65 літрів. Тобто щорічно аграрії споживають понад 1,5 млрд літрів дизпалива.