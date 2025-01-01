В Украине с 1 января повысился акциз на горючее для аграриев

С 1 января 2025 года начинается второй из четырех этапов повышения акцизного налога на топливо, что предусмотрено Законом Украины №3878-IX от 18 июля 2024 года. С сегодняшнего дня акциз на дизельное топливо для аграриев увеличился до €215,7 за 1000 л с €177,6.

Напомним, что принятый в прошлом году закон предусматривает увеличение почти вдвое акциза на дизтопливо: с €139 до €330 за тысячу литров до 2028 года. В 2024 году акциз уже вырос до €177,6 за 1000 литров.

В последующие годы акциз на горючее для аграриев будет расти так:

2026 год — €253,8;

2027 год — €291,9;

2028 год — €330.

Закон также повышает акцизы на сжиженный газ с €52 до €70 за 1000 литров.

Повышение акцизов растянется на 4 года, продлившись с 2024 по 2028 год. В настоящее время в Украине аграрные предприятия обрабатывают 24 млн га земли, средний расход горючего на гектар составляет около 65 литров. Соответственно, ежегодно аграрии потребляют более 1,5 млрд литров дизтоплива.