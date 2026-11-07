Остановить работу бизнеса без укрытия во время тревоги может только суд — объяснение юристов

Бизнес, который продолжает работу без укрытия или безопасного пространства во время желтого уровня опасности, не может быть заблокирован на месте распоряжением проверяющих. Опечатать помещение или остановить работу заведения можно исключительно по решению суда.

Об этом рассказали старшая юристка Asters Мария Новик и адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Груба, разъяснив границы полномочий инспекторов, права предпринимателей и требования к оформлению защитных зон.

Кто и на каких основаниях может прийти с проверкой

Юристы объясняют, что правительственное постановление №1092 не создает новых контролирующих органов, а во время военного положения продолжает действовать мораторий на плановые ревизии. Впрочем, внеплановая проверка остается законной, если в заведение поступит письменная жалоба от граждан об угрозе жизни или здоровью из-за работы без укрытия.

В таком случае, говорят правозащитники, на порог могут прийти специалисты ГСЧС, отвечающие за пожарную безопасность и гражданскую защиту, или представители Гоструда, проверяющие условия безопасности персонала.

В то же время, полномочия ревизоров непосредственно во время визита строго регламентированы.

"Ни один инспектор ГСЧС не имеет права самостоятельно опечатать помещение или собственным решением заблокировать работу бизнеса - это решается исключительно через административный суд. Также ни закон, ни правительственные постановления не дают контролерам права принудительно выводить людей во время воздушной тревоги", - подчеркивает Мария Новик.

Что касается полиции, добавляет специалист, то она вообще не уполномочена инспектировать технические расчеты или оценивать правильность обустройства пространства. Впрочем, правоохранители могут штрафовать за необеспечение доступа к укрытию и потребовать покинуть место, если это необходимо для защиты жизни и здоровья людей.

Со своей стороны, предприниматели во время любого визита инспекторов имеют полное право требовать служебные удостоверения и официальные направления, отказывать в допуске при отсутствии надлежащих документов и фиксировать действия инспекторов на аудио или видео.

Какие документы должно подготовить предприятие

Чтобы у проверяющих не возникало оснований для предписаний или исков, компания должна иметь документальное подтверждение выбранного формата безопасности:

Покрытие: паспорт сооружения или акт осмотра и документы о взятии объекта на официальный учет.

Хранилище постороннего владельца: письменный договор с балансодержателем с указанием лимита мест для персонала и клиентов, график круглосуточного доступа (включая выходные) и регламент уведомления.

Безопасное пространство: инженерные расчеты владельца здания, подтверждающие устойчивость несущих конструкций зоны.

Работа без защитного сооружения (до завершения переходного периода): протокол собрания трудового коллектива о письменном согласии команды работать во время сирен.

Кроме того, независимо от выбранного формата, каждое заведение обязано иметь базовый набор:

приказ руководителя об алгоритме действий во время тревоги и назначенных ответственных за безопасность;

инструкции для команды и подписи работников ознакомления;

информационную табличку установленного образца на входе;

рабочую систему оповещения посетителей и персонала.

Нужно ли согласовывать безопасное пространство с ГСЧС

Юристы уверяют, что законодательство не обязывает бизнес проходить госэкспертизы или получать разрешения от спасателей. Расчеты погрузки балансодержатель делает самостоятельно по Методике профильного института ВСУ.

Хотя правительство не требует привлекать исключительно специалистов из реестра ЕГЭСБ, юристы советуют бизнесу не экономить на проектировщиках.

«Формально правительство не определяет жесткие требования к исполнителям расчетов и не вводит предварительный госконтроль. Однако именно этот документ становится ключевым доказательством адекватности защиты, если произойдет чрезвычайная ситуация», — отмечает Мария Новик. По ее словам, в случае инцидента этот документ будет служить главным аргументом в защиту руководителя.

Если у собственника нет строительного образования, самостоятельные измерения становятся прямым риском.

"Единственный правильный путь - официально обратиться к сертифицированному инженеру-проектировщику или эксперту по строительно-техническим исследованиям", - подчеркивает Дмитрий Груба.

Отдельно правозащитники предостерегают от покупки фиктивных справок без выезда на объект. После попадания экспертиза в считанные дни установит реальную прочность стен, а поддельные акты лишь станут отягчающим обстоятельством в суде.

Напомним, украинское законодательство не предусматривает отдельный штраф за работу бизнеса без укрытия или обустроенного безопасного пространства во время желтого уровня воздушной тревоги. В то же время, предпринимателям грозят административные санкции за нарушение других правил безопасности, а в случае гибели или травмирования людей — уголовная ответственность.

Что предшествовало

Напомним, 4 сентября 2026 года Кабмин принял постановление №1092, которое ввело новые правила работы предприятий во время воздушных угроз. Бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для подготовки, а изменения в постановление позволили обустраивать безопасные пространства непосредственно в постройках без обязательного строительства отдельного укрытия.

После завершения переходного периода предприятия без соответствующей защиты не смогут продолжать работу на желтом уровне тревоги только по согласованию с работниками.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках. В свою очередь аналитики подтверждали серьезность угрозы: по оценке ресторанной экспертки Ольги Насоновой, неспособность выполнить жесткие нормы угрожала закрытием до 20% общепита в стране.

В конце концов из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска сворачивания рынка правительство пошло на уступки и сдвинуло дедлайн к 4 марта 2027 года.