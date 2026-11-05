На "Запорожстали" обустраивают новые укрытия: сколько людей они смогут принять

ПАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" планирует до конца ноября установить на территории предприятия еще 20 модульных укрытий. Они смогут одновременно вместить 152 человека. В настоящее время на комбинате уже есть 52 модульных укрытия и 17 стационарных защитных сооружений.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие.

Сколько людей могут вместить укрытие

На металлургическом комбинате действуют 17 стационарных защитных сооружений общей вместимостью 7 700 человек. У них есть питьевая и техническая вода, аптечки и средства связи. Доступ к укрытиям обеспечен круглосуточно.

Еще 52 модульных укрытия размещены на 37 локациях "Запорожстали". Они могут принять 376 человек.

При расширении сети укрытий предприятие ориентируется на то, чтобы работник мог добраться до безопасного места не более чем в двух минутах от своего рабочего места. Поэтому дополнительные модули устанавливают на удаленных производственных участках, где нет возможности обустроить подземное хранилище.

Укрытия также размещают возле контрольно-пропускных пунктов, административных зданий и остановок общественного транспорта вне комбината. Ими могут воспользоваться работники по дороге на работу или домой, а также другие люди вблизи предприятия во время воздушной тревоги.

"Мы объединяем стационарные защитные сооружения с дополнительными модульными укрытиями, чтобы в случае необходимости люди на разных участках имели возможность быстро добраться до безопасного места", - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии "Запорожстали" Кирилл Гаврилюк.



Модульные конструкции изготовлены из стали "Метинвеста". По информации предприятия, такие сооружения используются не только на промышленных площадках, но и для обустройства командных пунктов, стабилизационных пунктов и гражданских укрытий.

Напомним, российские войска 17 октября в пятый раз атаковали металлургический комбинат "Запорожсталь". На рассвете по предприятию выпустили шесть баллистических ракет, повредив внутреннюю энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также производственные площадки доменного производства.