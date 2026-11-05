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McDonald's тестирует новые правила: где рестораны будут работать во время воздушных тревог

Макдональдс
Заведения в двух городах тестируют работу во время желтого уровня опасности / Depositphotos

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в Украине приступила к тестированию нового порядка работы во время воздушных тревог желтого уровня. Пилотный проект был введен в двух заведениях — в Полтаве и Чернигове.

Как пишет Dilo, об этом рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе сети.

Обновленные операционные процессы компания внедряет в соответствии с изменениями в украинском законодательстве, которые вступили в силу в сентябре. Согласно им, бизнес имеет право продолжать работу во время тревог желтого уровня при соблюдении установленных правил безопасности.

Во время тревоги желтого уровня пилотные рестораны будут работать, только если данные мониторинга будут подтверждать отсутствие прямой опасности для конкретной локации.

В случае обнаружения угрозы или объявления воздушной тревоги красного уровня заведения будут немедленно закрывать, а работников и посетителей будут просить перейти к ближайшим укрытиям. Для остальных ресторанов сети в Украине правила остаются неизменными.

McDonald's в Украине

Первое заведение McDonald's в Украине открылось в мае 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть насчитывает 131 ресторан в 44 населенных пунктах и обеспечивает работой почти 11 тысяч украинцев. С начала полномасштабного вторжения компания построила и открыла 43 новых локации.

По данным аналитической системы Опендатабот, в 2025 году выручка McDonald's в Украине достигла 21,3 млрд грн, что на 26,6 % больше показателя предыдущего года. Чистая прибыль компании выросла на 21,3 % – до 1,567 млрд грн, а сумма уплаченных в бюджет налогов составила 3,5 млрд грн.

Напомним, ранее McDonald's рассказал о работе ресторанов во время желтого уровня тревоги. Сеть не собиралась изменять порядок работы заведений из-за введения новой системы уровней воздушной тревоги.

Автор:
Татьяна Бессараб

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