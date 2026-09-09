McDonald's рассказал о работе ресторанов во время желтого уровня тревоги

McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы ресторанов из-за введения новой системы уровней воздушной тревоги.

Как пишет Dilo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

В компании отметили, что порядок работы ресторанов пока остается без изменений. McDonald's анализирует, как на практике будет работать новая система распределения уровней воздушной тревоги и позволит ли она безопасно организовать работу заведений во время желтого уровня тревоги.

"Безопасность наших работников и клиентов остается нашим приоритетом и ключевым условием работы ресторанов", - подчеркнули в компании.

Как McDonald's работает во время воздушной тревоги

Все рестораны сети в Украине соблюдают расширенные правила безопасности. В случае объявления воздушной тревоги заведение временно прекращает работу, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию.

Обслуживание возобновляется после объявления отбоя воздушной тревоги.

При этом работники McDonald's получают полную заработную плату вне зависимости от того, сколько времени им приходится находиться в укрытии во время рабочей смены.

О McDonald's

Первый ресторан McDonald's в Украине открылся 24 мая 1997 в Киеве. В настоящее время компания обеспечивает работой почти 11 тысяч украинцев и развивает сеть из 130 заведений в 43 населенных пунктах.

По данным аналитической системы Opendatabot, в 2025 году McDonald's в Украине получил 21,3 млрд грн выручки. Это на 26,6% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла на 21,3% - до 1,567 млрд грн. По итогам года McDonald's уплатил в государственный бюджет 3,5 млрд. грн. налогов.

В Украине McDonald's является партнером-основателем и крупнейшим корпоративным партнером благотворительной организации "Дом Рональда МакДональда Украина".

Владельцем ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд" со 100% долей является MCD Europe Limited, зарегистрированная в Лондоне, Великобритания.

Напомним, недавно в Умани Черкасской области открылся первый ресторан McDonald's, ставший 130-м работающим заведением сети. Он расположен по ул. Степана Бандеры, 6, возле трассы М-05 Киев – Одесса.